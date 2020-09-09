Косо посмотрел. Жителя Краснодара избили на детской площадке прямо при ребёнке — видео

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Жителя Краснодара избили во время прогулки с женой и ребёнком прямо на детской площадке. Мужчина разгневал подвыпивших соседей одним лишь, по их мнению, осуждающим взглядом.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл 1 сентября около 20:30. Семья находилась на детской площадке, отец катал ребёнка на качелях, а супруга сидела рядом. К несчастью, именно в этот момент подъехали соседи по ЖК и начали выгружать вещи. Компания была навеселе и сопровождала работу матом, позабыв о присутствии детей. Один из них заметил осуждение со стороны находившихся на детской площадке людей и подошёл с вопросом: "что вы на нас смотрите?".

Далее события развивались стремительно. Попытки убедить подвыпившую компанию в том, что никто на них не смотрел, не сработали. Мужчины обратили своё недовольство на отца, катавшего на качелях ребёнка. Наиболее воинственный подошёл к нему, ударил его в присутствии малыша и позвал его "поговорить" в сторонке. После отказа его начали избивать прямо на детской площадке. Итог: закрытый перелом костей носа и носовой перегородки, а также ушибы и гематомы.

Пострадавший обратился к местному участковому с заявлением, однако до сих пор никакой реакции на него не последовало.