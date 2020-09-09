Москвичам рассказали, куда отправиться на отдых за продлением лета

Осень всё активнее вступает в свои права, но в России остаётся ещё немало мест, где даже в октябре будет сохраняться по-настоящему летняя погода. Сервис поездок и путешествий "Туту.ру" составил рейтинг главных направлений в России, которые помогут продлить ощущение лета, и рассказал Лайфу, куда дешевле всего добраться на самолёте.

Всего в рейтинг попало 18 городов, притом по сравнению с прошлогодним списком в нынешнем есть четыре новичка — Ставрополь, Воронеж, Нальчик и Грозный. Причиной включения их в список стало значительное снижение стоимости на авиабилеты в этом году — более чем на 40%. Аналитики при составлении списка учитывали лишь два главных условия. Чтобы по данным Росгидрометцентра средняя температура в сентябре была на уровне как минимум 15–20 градусов по Цельсию, а в октябре — в районе 10–15 или выше. И чтобы один билет с вылетами в период 10 сентября — 31 октября не стоил больше пяти тысяч рублей.

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— Возглавляет топ недорогих тёплых направлений на сентябрь-октябрь Махачкала. Средний чек по авиабилетам в этот город из Москвы на сентябрь (с 10-го числа) — октябрь составляет 2738 рублей, это на 15% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Далее следуют Краснодар (2982 рубля за билет в одну сторону) и Владикавказ (3247 за билет в одну сторону), — сообщили представители сервиса для путешествий.

Самое популярное морское направление в рейтинг лишь на четвёртом месте — это Анапа. Средняя цена билета туда 3313 рублей. Главные конкуренты курорта из списка — Сочи и Геленджик — на 12-м и 14-м месте с ценами за билет 4069 рублей и 4181 рубль соответственно.

Эксперты отмечают, по сравнению с прошлым годом по всем направлениям произошло снижение стоимости перелёта. Исключение составил лишь Симферополь. Цена на авиабилеты туда стала выше в среднем на 2% и составляет 4240 рублей.