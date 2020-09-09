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"Заманили иностранные спецслужбы". Генпрокурор РФ рассказал о выводах по поводу задержания 33 россиян в Белоруссии

Краснов добавил, что был готов лично вылететь в Минск на переговоры.

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Фото © ТАСС / Епихин Андрей

Российских граждан, которые в конце июля были задержаны в Белоруссии по подозрению в подготовке массовых беспорядков, подставили. По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, в республику их заманили обманным путём спецслужбы нескольких стран.

Изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путём спецслужбы других государств, — рассказал Краснов в беседе с "Коммерсантом".

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Он добавил, что готов был лично вылететь в Минск для переговоров с белорусской стороной, но благодаря слаженной работе правоохранительных органов обеих стран этого не потребовалось. В середине августа 32 из 33 человек были переданы России. Ещё один остался в Белоруссии, поскольку имеет гражданство республики.

Напомним, 29 июля Белоруссия заявила о задержании 33 россиян, которых заподозрили в причастности к организации массовых беспорядков в стране. Позже оказалось, что они летели через республику транзитом, что подтвердили соответствующие авиабилеты. Эта тема обсуждалась в том числе в ходе разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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