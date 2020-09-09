"Заманили иностранные спецслужбы". Генпрокурор РФ рассказал о выводах по поводу задержания 33 россиян в Белоруссии

Российских граждан, которые в конце июля были задержаны в Белоруссии по подозрению в подготовке массовых беспорядков, подставили. По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, в республику их заманили обманным путём спецслужбы нескольких стран.

— Изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путём спецслужбы других государств, — рассказал Краснов в беседе с "Коммерсантом".

Он добавил, что готов был лично вылететь в Минск для переговоров с белорусской стороной, но благодаря слаженной работе правоохранительных органов обеих стран этого не потребовалось. В середине августа 32 из 33 человек были переданы России. Ещё один остался в Белоруссии, поскольку имеет гражданство республики.