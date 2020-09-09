"Дети чувствуют себя хорошо". Директор ишимской школы оправдалась за "игру в заложников" на уроке

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Директор ишимской школы № 2 Татьяна Изох подтвердила Лайфу, что в учебном заведении провели инсценировку захвата в заложники. Однако, по мнению педагога, на психику детей опасный урок не повлиял, никому во время "захвата" плохо не становилось.
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— В сентябре в школе проходят мероприятия по безопасности. Поэтому 4 сентября проходила тематическая пятница по теме "Мир без террора". В пятом классе проходило внеклассное мероприятие по борьбе с терроризмом. Дети после этого мероприятия чувствуют себя хорошо, жалоб от родителей не поступало, — уверяет Татьяна Александровна.
Мнения родителей относительно "игры в захват заложников" разделились. Некоторые полагают, что в современном мире детям требуется не только рассказать теорию о террористах, но и наглядно показать, насколько это плохо. Другие считают, что в 11 лет такие занятия могут травмировать.
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Ранее сообщалось, что Департамент образования Тюменской области начал проверку по факту инсценировки захвата детей в заложники в ишимской школе № 2. Такое поручение дал губернатор региона Александр Моор.
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