Загитова пропустит контрольные прокаты сборной России ради "Ледникового периода"

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Приостановившая карьеру спортсменка заявила, что хочет сосредоточиться на другом виде деятельности: она дебютирует в роли ведущей проекта "Ледниковый период".
— Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12–13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа — в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение, — цитирует Загитову Федерация фигурного катания на коньках России.
Ранее заявлялось, что, несмотря на отсутствие в списках участников этапов Кубка России, Загитова всё же выступит на открытых прокатах, она была на афишах мероприятия. В настоящий момент все билеты уже проданы. Контрольные прокаты состоятся 12–13 сентября.