Загитова пропустит контрольные прокаты сборной России ради "Ледникового периода"

Загитова всех обманула. Махнула рукой на возвращение в спорт и выбрала шоу-бизнес Федерация фигурного катания объявила состав участников Кубка России, среди которых нет Алины Загитовой. Это значит, что олимпийская чемпионка не сможет поехать ни на чемпионат России, ни на другие другие турниры — то есть снова пропускает сезон. Её активные тренировки были лишь иллюзией возвращения, на самом деле она выбрала шоу-бизнес.