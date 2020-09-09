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Загитова пропустит контрольные прокаты сборной России ради "Ледникового периода"

Фигуристка заявила, что участие в шоу сейчас для неё интереснее.

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Приостановившая карьеру спортсменка заявила, что хочет сосредоточиться на другом виде деятельности: она дебютирует в роли ведущей проекта "Ледниковый период".

Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12–13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа — в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение, — цитирует Загитову Федерация фигурного катания на коньках России.

Ранее заявлялось, что, несмотря на отсутствие в списках участников этапов Кубка России, Загитова всё же выступит на открытых прокатах, она была на афишах мероприятия. В настоящий момент все билеты уже проданы. Контрольные прокаты состоятся 12–13 сентября.

Загитова всех обманула. Махнула рукой на возвращение в спорт и выбрала шоу-бизнес

Федерация фигурного катания объявила состав участников Кубка России, среди которых нет Алины Загитовой. Это значит, что олимпийская чемпионка не сможет поехать ни на чемпионат России, ни на другие другие турниры — то есть снова пропускает сезон. Её активные тренировки были лишь иллюзией возвращения, на самом деле она выбрала шоу-бизнес.

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