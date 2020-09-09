Тюрьма — "Спартак" — Рим. Зачем отсидевшего Кокорина хотят забрать в Европу

Когда Кокорин переходил в "Спартак", мы с иронией вспоминали о том, как он ранее отзывался о московском клубе. Из-за детских обид нападающий регулярно заявлял, что больше никогда не наденет красно-белую футболку. И вот сейчас, как ни странно, футболист невероятно близок к тому, чтобы сдержать своё обещание!

Как попасть в "Спартак" из-за решётки

Александр Кокорин — сильнейший российский футболист, который так и не раскрыл свой потенциал полностью. Это мнение не кого-нибудь, а самого Андрея Аршавина, который уверен, что по таланту Кокорин превосходит даже капитана сборной России Артёма Дзюбу. Другое дело, что Дзюба сумел взяться за ум и выйти на новый уровень игры, на котором держится уже несколько лет. А вот Кокорин словно живёт от скандала до скандала. То история с кутежом в Монако, то нашумевшая история с дракой в кафе, которая закончилась реальным тюремным сроком.

Однако уровень нашего футбола таков, что даже после года лишения свободы Кокорин вернулся и снова стал одним из самых востребованных игроков чемпионата России. "Зенит" по имиджевым причинам отправил его в "Сочи", где форвард отгрузил семь голов за десять матчей. А когда у него закончился контракт, подсуетился не кто-нибудь, а "Спартак". Кто бы мог подумать, что вчерашний зэк окажется в самом популярном клубе страны?

Кокорин в "Спартаке" уже больше месяца, но так и не успел сыграть за клуб ни одного матча — помешала травма. И вот перед дерби с ЦСКА Александр вроде как уже тренируется в общей группе, но информпространство взорвала новость о его возможном переходе в "Рому". Насколько это реально?

В Европу в 29 лет

Впервые об интересе "Ромы" к Кокорину заговорили ещё в августе. Тогда это показалось особенно странным: если римляне действительно так хотели приобрести Александра, то могли бы сделать это бесплатно, когда у него закончились аренда в "Сочи" и контракт с "Зенитом". Однако тогда руководство римского клуба, видимо, было не уверено в необходимости приобретения нападающего, а сейчас снова вернулось к этой идее. Дело в том, что 34-летний лидер атаки "Ромы" Эдин Джеко вот-вот уйдёт то ли в "Ювентус", то ли в "Интер" и его нужно кем-то заменить. Кроме того, серьёзную травму получил ещё и главный креативщик Николо Дзаньоло. Поэтому даже Педро, прибывшего в Рим из "Челси", уже не хватает: нужен ещё и Кокорин.

Интерес "Ромы" воспринимается всерьёз, потому что это не россказни агентов с целью выбить контракт пожирнее. Информация пошла напрямую из Италии. Местный журналист Николо Скира утверждает, что римляне уже запросили информацию о трансфере Кокорина.

Aleksandr #Kokorin could leave #SpartakMosca after only 1 month. #ASRoma have shown interest and have asked info. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 8, 2020

Главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян это подтверждает. По его словам, всё будет зависеть от самого Кокорина: если он захочет уйти, "Спартак" не будет его держать.

Конечно, контракт Кокорина со "Спартаком" в открытом доступе не находится, поэтому сейчас существует две главных версии его договорённостей с красно-белыми: В случае предложения из Европы в течение двух сезонов "Спартак" отпустит Кокорина за семь миллионов евро — эта сумма должна покрыть расходы на его зарплату (около трёх миллионов в год) и подъёмные при подписании контракта. Кокорин проведёт в команде как минимум один сезон и только после Евро-2020 (турнир намечен на лето 2021 года) сможет уйти, если у клуба будут предложения о трансфере.

В обоих вариантах фигурирует фамилия Шамиля Газизова — якобы гендиректор клуба лично договорился с Кокориным. Владелец "Спартака" Леонид Федун уже успел назвать возможный переход форварда в "Рому" типичным "бла-бла-бла", но, возможно, риторика босса красно-белых изменится, когда из Рима придёт конкретный оффер.

А вот бывший главный тренер сборной Фабио Капелло, который всегда тепло относился к Кокорину, уже всерьёз рассуждает о перспективах нападающего в Италии.

Кокорин — очень хороший игрок. Он один из сильнейших футболистов России. Он полностью отдаётся игре. И я уверен, что Кокорин может играть в Европе. Всё зависит от того, хочет ли он сам этого. Он может играть в Италии. У Кокорина есть все качества для этого. Если физически ты подготовлен хорошо, то можешь играть в любой лиге мира Фабио Капелло Экс-наставник сборной России