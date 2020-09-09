Секс-скандал в сборной Англии, повтор финала ЧМ-2018 и сотый гол Роналду. Вы ещё считаете Лигу наций скучной?

Как в финале российского ЧМ

Сборная Франции во втором туре Лиги наций играла с командой Хорватии. Последняя их встреча состоялась в Москве в "Лужниках" в финале мундиаля. И самое интересное, что и тот матч и этот завершились с одинаковым счётом — 4:2.

Кстати, открыл счёт в матче Лиги наций на 17-й минуте новичок "Зенита" Деян Ловрен. Правда, после игры он написал громкий пост в "Инстаграме", в котором попросил журналистов не критиковать сборную. Ведь в первом туре хорваты уступили и Португалии.

🇭🇷 Lovren puts Croatia ahead at the Stade de France 💪#NationsLeague pic.twitter.com/RrFtDX3plu — UEFA Nations League (@EURO2020) September 8, 2020

— Мы примем критику, но, дорогие СМИ, нет никакой необходимости подливать масло в огонь. В один день мы — ваши герои, а на следующий день вы на нас мочитесь, — написал Деян. — Мы все люди, и это значит, что порой мы совершаем ошибки. Ребята, мы проходим через этот непродолжительный шторм вместе. Давайте не оглядываться и смотреть только вперёд с высоко поднятой головой. Потому что в конце всё будет именно так, как и должно быть.

Плохие новости пришли для фанатов казанского "Рубина". Их капитан Филип Уремович дебютировал за сборную Хорватии, но на 57-й минуте получил травму и вынужденно покинул поле. О сроках восстановления станет известно позже.

Историческое достижение Криша

Португальца Криштиану Роналду не остановить! Два его гола помогли победить Швецию (2:0), но для него эти мячи стали историческими. Криш забил 100-й и 101-й гол за национальную команду, что сделало его вторым футболистом в истории, кому покорилась эта отметка. Рекорд принадлежит иранцу Али Даеи, который первый забил 100 голов за сборную.

— Думал, сегодня мы отпразднуем 100-й гол. Но оказалось, что 101-й! Криштиану, поздравляю с достижением новых высот в твоём приключении! — написал в своём твиттере легендарный Пеле.

Eu pensava que iríamos comemorar 100 gols hoje. Mas foram 101! Parabéns @Cristiano, por cada passo adiante em sua jornada!



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I thought we were going to celebrate 100 goals today. But it was actually 101! Congratulations @Cristiano, as you reach new heights in your journey. pic.twitter.com/8XWmxDX7yE — Pelé (@Pele) September 8, 2020

Скандал в сборной Англии

После матча с Исландией два игрока сборной Англии Филип Фоден ("Манчестер Сити") и Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") были отстранены со скандалом. Как пишет Daily Mail, футболисты привели к себе в номер отеля девушек, нарушив тем самым правила безопасности в связи с коронавирусом. Девушки ещё смело выложили фото со встречи в соцсети, о чём все моментально и узнали.

Усложняет ситуацию и то, что Фоден давно состоит в отношениях и воспитывает двухлетнего ребёнка. Гринвуд же недавно расстался с невестой.