Россия выразила протест Германии из-за голословных обвинений по ситуации с Навальным

Министерство иностранных дел России выразило послу Германии в Москве решительный протест. Поводом для этого стали обвинения ФРГ в адрес России по поводу ситуации с блогером Алексеем Навальным.
— Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, — говорится в сообщении российского ведомства.
В министерстве добавили, что Берлин использует ситуацию с Навальным для дискредитации России на международной арене, и заявили, что отказ предоставить материалы по болезни блогера будет расцениваться российскими властями как грубая провокация, которая станет причиной осложнения двусторонних отношений. В МИД подчеркнули, что в случае тяжёлых последствий вся ответственность за них будет возложена на Германию и её союзников в НАТО и Евросоюзе.
В G7 призвали Россию наказать виновных в ситуации с НавальнымВнешнеполитические ведомства государств выразили надежду на скорейшее выздоровление россиянина.
Как сообщал Лайф, Германия долгое время оставляла запросы России без ответа, а на днях Берлин вовсе отказался раскрывать информацию о результатах химического анализа Алексея Навального. Глава российского МИД назвал такое отношение абсолютно неприемлемым.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Через несколько дней блогера доставили в берлинскую клинику "Шарите". Иностранные специалисты заявили, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок", однако российские эксперты, медики и даже сами создатели вещества усомнились в том, что Навального отравили этим ядом.
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