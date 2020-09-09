Россия выразила протест Германии из-за голословных обвинений по ситуации с Навальным

Министерство иностранных дел России выразило послу Германии в Москве решительный протест. Поводом для этого стали обвинения ФРГ в адрес России по поводу ситуации с блогером Алексеем Навальным.

— Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, — говорится в сообщении российского ведомства.

В министерстве добавили, что Берлин использует ситуацию с Навальным для дискредитации России на международной арене, и заявили, что отказ предоставить материалы по болезни блогера будет расцениваться российскими властями как грубая провокация, которая станет причиной осложнения двусторонних отношений. В МИД подчеркнули, что в случае тяжёлых последствий вся ответственность за них будет возложена на Германию и её союзников в НАТО и Евросоюзе.

Как сообщал Лайф, Германия долгое время оставляла запросы России без ответа, а на днях Берлин вовсе отказался раскрывать информацию о результатах химического анализа Алексея Навального. Глава российского МИД назвал такое отношение абсолютно неприемлемым.