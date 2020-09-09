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Лавров назвал неподобающей реакцию Германии на запросы России по Навальному

По его словам, немецкие коллеги отказались предоставить информацию о результатах химического анализа.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © МИД РФ

Берлин показывает абсолютно неприемлемое отношение к законным требованиям и официальным запросам Москвы по ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

– У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы отправляем в Берлин, включая направленный официальный запрос Генпрокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между нашими странами соглашением, – отметил министр.

По словам Лаврова, Германия долгое время оставляла запросы России без ответа, а все напоминания Москвы получали высокомерную реакцию: "вы сами всё знаете, вы должны за все ответить". А на днях, как рассказал глава МИДа, Берлин отказался раскрывать информацию о химическом анализе, якобы чтобы не позволить РФ "составить впечатление о том, какими знаниями в сфере химических веществ обладает Бундесвер".

Министр подчеркнул, что Россию "не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи". Он также назвал абсолютно неприемлемым тон, в котором позиция немецких властей доводится до мировой общественности.

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По словам лидера Белоруссии, беседа о самочувствии российского блогера была получена станцией радиоэлектронной разведки.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом.

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