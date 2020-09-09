"Что это было?" Церковный купол сорвался с крана под Тамбовом — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Купол упал во время установки на строящийся храм в честь Архангела Михаила в селе Беломестная Криуша в Тамбовской области. Как стало известно Лайфу, из-за сильного ветра не выдержало крепление.

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На строительство купола ушло около четырёх месяцев. Сегодня его вместе с крестом освятили, после чего начался монтаж. Но купол успели поднять на несколько метров, когда крепление вдруг оборвалось и груз с грохотом рухнул.

— Что это было? — задаёт вопрос ребёнок-очевидец своему отцу на видео. Тот выдвинул версию, что "стрела слабой оказалась".

В результате падения купол получил серьёзные повреждения, его придётся строить заново и на это может понадобиться несколько месяцев. По словам источника, никто не пострадал.