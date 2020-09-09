Польша решила предложить Германии альтернативу "Северному потоку — 2"

Польский газопровод Baltic Pipe может заменить Германии "Северный поток — 2". С таким утверждением выступил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. По его мнению, польский газопровод является примером реализации принципа европейской солидарности. И если Берлин согласится на его реализацию, то Варшава даст добро на использование своей инфраструктуры.

В то же время Мюллер подчеркнул, что строительство "Северного потока — 2" якобы противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС.

Эксперты усомнились в возможностях Польши. Как отметил аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов, газопровод между Данией и Польшей Baltic Pipe не сможет сравниться с мощностями "Северного потока — 2".

— По "Северному потоку — 2" в Германию возможно поставить 55–60 миллиардов кубометров газа в год — это свыше 60% потребностей страны в газе. Baltic Pipe же даст только 10 миллиардов кубометров норвежского газа Польше, — сказа РИА "Новости" эксперт.