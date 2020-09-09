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Польша решила предложить Германии альтернативу "Северному потоку — 2"

Как отмечают эксперты, ни один из допустимых вариантов не может конкурировать по объёмам поставок с российским газопроводом.

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Фото © ТАСС / DPA / Stefan Sauer

Польский газопровод Baltic Pipe может заменить Германии "Северный поток — 2". С таким утверждением выступил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. По его мнению, польский газопровод является примером реализации принципа европейской солидарности. И если Берлин согласится на его реализацию, то Варшава даст добро на использование своей инфраструктуры.

В то же время Мюллер подчеркнул, что строительство "Северного потока — 2" якобы противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС.

Эксперты усомнились в возможностях Польши. Как отметил аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов, газопровод между Данией и Польшей Baltic Pipe не сможет сравниться с мощностями "Северного потока — 2".

По "Северному потоку — 2" в Германию возможно поставить 5560 миллиардов кубометров газа в год это свыше 60% потребностей страны в газе. Baltic Pipe же даст только 10 миллиардов кубометров норвежского газа Польше, — сказа РИА "Новости" эксперт.

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Ранее сообщалось, что визит лидера Союзного государства в РФ состоится в ближайшие дни.

Ранее Лайф сообщал о реакции бундестага на предложения некоторых немецких политиков приостановить проект строительства "Северного потока — 2". По словам главы Комитета по экономике и энергетике Клауса Эрнста, такое решение может стать большой ошибкой для страны.

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