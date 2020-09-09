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Больной коронавирусом мужчина-трансгендер родил ребёнка

Медики опасались осложнений из-за болезни.

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Фото © Pixabay

Мужчина-трансгендер (бывшая женщина) из штата Квинсленд в Австралии смог родить ребёнка, несмотря на то что у него диагностировали коронавирус, сообщает издание Fiji Village.

По данным издания, 43-летнего трансгендерного мужчину зовут Маайк. И он сохранил возможность родить ребёнка даже после смены пола. Коронавирусом заразился на девятом месяце беременности от своей партнёрши Холли Цвалф.

Он стал первым человеком вне Китая, который родил ребёнка, болея коронавирусом. Кроме того, он первый человек, которому не потребовалась медицинская помощь в связи с коронавирусом во время родов, — сказано в статье.

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По заверениям западных учёных, выявление побочного эффекта при испытании лекарства — обычное явление.

Отмечается, что оплодотворение было от анонимного донора. При этом Маайку крупно повезло, так как ранее медики обнаружили, что коронавирус вызывает осложнения у рожениц.

А в США ранее мачеха-трансгендер Ким Кардашьян вызвалась стать вице-президентом. Но, похоже, шансов у неё мало.

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