Больной коронавирусом мужчина-трансгендер родил ребёнка

Мужчина-трансгендер (бывшая женщина) из штата Квинсленд в Австралии смог родить ребёнка, несмотря на то что у него диагностировали коронавирус, сообщает издание Fiji Village.
По данным издания, 43-летнего трансгендерного мужчину зовут Маайк. И он сохранил возможность родить ребёнка даже после смены пола. Коронавирусом заразился на девятом месяце беременности от своей партнёрши Холли Цвалф.
— Он стал первым человеком вне Китая, который родил ребёнка, болея коронавирусом. Кроме того, он первый человек, которому не потребовалась медицинская помощь в связи с коронавирусом во время родов, — сказано в статье.
Испытания британской вакцины от коронавируса приостановили из-за необъяснимой болезни у добровольцаПо заверениям западных учёных, выявление побочного эффекта при испытании лекарства — обычное явление.
Отмечается, что оплодотворение было от анонимного донора. При этом Маайку крупно повезло, так как ранее медики обнаружили, что коронавирус вызывает осложнения у рожениц.
А в США ранее мачеха-трансгендер Ким Кардашьян вызвалась стать вице-президентом. Но, похоже, шансов у неё мало.