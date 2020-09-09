Больной коронавирусом мужчина-трансгендер родил ребёнка

Мужчина-трансгендер (бывшая женщина) из штата Квинсленд в Австралии смог родить ребёнка, несмотря на то что у него диагностировали коронавирус, сообщает издание Fiji Village.

По данным издания, 43-летнего трансгендерного мужчину зовут Маайк. И он сохранил возможность родить ребёнка даже после смены пола. Коронавирусом заразился на девятом месяце беременности от своей партнёрши Холли Цвалф.

— Он стал первым человеком вне Китая, который родил ребёнка, болея коронавирусом. Кроме того, он первый человек, которому не потребовалась медицинская помощь в связи с коронавирусом во время родов, — сказано в статье.

Отмечается, что оплодотворение было от анонимного донора. При этом Маайку крупно повезло, так как ранее медики обнаружили, что коронавирус вызывает осложнения у рожениц.