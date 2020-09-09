Отец пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой заявил, что она арестована

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в СИЗО, она арестована. Об этом порталу TUT.BY заявил её отец Александр Колесников.
— Руководитель следственной группы Главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — сказал Колесников.
Соратники Колесниковой рассказали о купленных для неё билетах в МюнхенОни убеждены, что это было сделано для "инсценировки" их планов покинуть страну.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео, комментируя задержание члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил, что в Белом доме рассматривают возможность введения новых санкций против республики.
Напомним, накануне СМИ сообщали, что Марию Колесникову якобы увезли в неизвестном направлении люди на автобусе с надписью "Связь". Правоохранительные органы Белоруссии информацию о задержании не подтвердили, а позже власти республики заявили, что Колесникова была задержана при попытке пересечь границу Белоруссии. В Госпогранслужбе Украины заявили, что границу оппозиционерка не пересекала. При этом в Координационном совете оппозиции заявили, что Колесникова не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что она порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики.