"Абсолютная чушь". В Кремле отреагировали на сообщения о возможном "слиянии" России и Белоруссии

Разговоры о возможном "поглощении" Россией Белоруссии или "слиянии" двух стран не имеют никакого отражения в реальности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобный процесс невозможно представить как результат предстоящей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

— Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь! Визит (предстоит) важный, особенно с учётом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения — особого партнёрства, союзнические, они многовекторные, — заявил журналистам официальный представитель Кремля.