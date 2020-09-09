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"Абсолютная чушь". В Кремле отреагировали на сообщения о возможном "слиянии" России и Белоруссии

По словам Дмитрия Пескова, такого вопроса нет в планах обсуждений во время предстоящей встречи лидеров двух стран.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Разговоры о возможном "поглощении" Россией Белоруссии или "слиянии" двух стран не имеют никакого отражения в реальности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобный процесс невозможно представить как результат предстоящей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь! Визит (предстоит) важный, особенно с учётом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения особого партнёрства, союзнические, они многовекторные, — заявил журналистам официальный представитель Кремля.

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По словам лидера республики, таких планов нет и у его детей.

Ранее Песков рассказал, что визит Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие дни. Сам белорусский лидер говорил о том, что на встрече с Путиным он намерен расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя государствами.

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