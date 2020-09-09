"Абсолютная чушь". В Кремле отреагировали на сообщения о возможном "слиянии" России и Белоруссии

Разговоры о возможном "поглощении" Россией Белоруссии или "слиянии" двух стран не имеют никакого отражения в реальности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобный процесс невозможно представить как результат предстоящей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.
— Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь! Визит (предстоит) важный, особенно с учётом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения — особого партнёрства, союзнические, они многовекторные, — заявил журналистам официальный представитель Кремля.
"Я не трус". Лукашенко заверил, что не сбежит из БелоруссииПо словам лидера республики, таких планов нет и у его детей.
Ранее Песков рассказал, что визит Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие дни. Сам белорусский лидер говорил о том, что на встрече с Путиным он намерен расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя государствами.