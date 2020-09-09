Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ситуация в стране тут ни при чём

Повод нашли за рубежом, на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп стал номинантом на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру выдвинул депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде, который заявил, что Трамп приложил немало усилий для разрешения международных конфликтов.

— Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на премию мира, — цитирует депутата телеканал Fox.

В пример Тибринг-Гедде привёл отношения между Израилем и ОАЭ, которые, по его словам, удалось нормализовать исключительно усилиями Трампа. Депутат допустил, что примеру этих государств могут последовать и другие страны Ближнего Востока, благодаря чему регион станет намного безопаснее.

Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений. Соответствующее заявление обнародовал президент США Дональд Трамп, назвав это достижение "огромным прорывом". Позже он заявил, что страны подпишут мирный договор в Вашингтоне.