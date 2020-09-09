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Регион
Опубликовано 9 сентября 2020, 14:04

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ситуация в стране тут ни при чём

Фото © АР / ТАСС

Фото © АР / ТАСС

Повод нашли за рубежом, на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп стал номинантом на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру выдвинул депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде, который заявил, что Трамп приложил немало усилий для разрешения международных конфликтов.

Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на премию мира, — цитирует депутата телеканал Fox.

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В пример Тибринг-Гедде привёл отношения между Израилем и ОАЭ, которые, по его словам, удалось нормализовать исключительно усилиями Трампа. Депутат допустил, что примеру этих государств могут последовать и другие страны Ближнего Востока, благодаря чему регион станет намного безопаснее.

Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений. Соответствующее заявление обнародовал президент США Дональд Трамп, назвав это достижение "огромным прорывом". Позже он заявил, что страны подпишут мирный договор в Вашингтоне.

Меж тем сами США переживают один из серьёзнейших кризисов за последнее время. В городах страны то и дело происходят столкновения протестующих с полицией. Поводом для них стала жестокость силовиков к чернокожим.

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Роман Имполитов
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