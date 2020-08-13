Трамп заявил, что ОАЭ и Израиль подпишут мирное соглашение в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание мирного соглашения между ОАЭ и Израилем пройдёт в Вашингтоне в ближайшие три недели.

— Я ожидаю, что приму их в Вашингтоне очень скоро для подписания соглашения. Я бы сказал, что мы, вероятно, сделаем это в течение следующих трёх недель, — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.

Американский лидер также выразил признательность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду бен Заиду Аль Нахайяну за проделанные шаги.