Трамп заявил, что ОАЭ и Израиль подпишут мирное соглашение в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание мирного соглашения между ОАЭ и Израилем пройдёт в Вашингтоне в ближайшие три недели.
— Я ожидаю, что приму их в Вашингтоне очень скоро для подписания соглашения. Я бы сказал, что мы, вероятно, сделаем это в течение следующих трёх недель, — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.
Американский лидер также выразил признательность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду бен Заиду Аль Нахайяну за проделанные шаги.
Палестина отзывает посла из ОАЭ из-за их "предательского" мира с ИзраилемРуководство страны призывает другие арабские государства не следовать по этому пути.
Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал трёхстороннее заявление, в котором указано, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. По условиям сделки Иерусалим временно отложит решение о распространении суверенитета на территории на Западном берегу Иордана и вместе с Абу-Даби найдёт мирное решение израильско-палестинского конфликта.