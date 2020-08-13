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Трамп заявил, что ОАЭ и Израиль подпишут мирное соглашение в Вашингтоне

Ранее стало известно, что страны пришли к полной нормализации взаимоотношений.

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Фото © AP Photo / Andrew Harnik / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание мирного соглашения между ОАЭ и Израилем пройдёт в Вашингтоне в ближайшие три недели.

Я ожидаю, что приму их в Вашингтоне очень скоро для подписания соглашения. Я бы сказал, что мы, вероятно, сделаем это в течение следующих трёх недель, — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.

Американский лидер также выразил признательность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду бен Заиду Аль Нахайяну за проделанные шаги.

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Руководство страны призывает другие арабские государства не следовать по этому пути.

Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал трёхстороннее заявление, в котором указано, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. По условиям сделки Иерусалим временно отложит решение о распространении суверенитета на территории на Западном берегу Иордана и вместе с Абу-Даби найдёт мирное решение израильско-палестинского конфликта.

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