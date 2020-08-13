Не уважал женщин и был агрессивным. Родственница рассказала о москвиче, которого подозревают в расчленении жены

Сноха подозреваемого в расчленении жены в квартире в Москве заявила, что мужчина всегда казался ей агрессивным и не уважавшим женский пол. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "360".

— Он по жизни был агрессивным в бытовом плане, а женщин вообще никогда не считал за людей. Он инвалид, но здоровый мужик — корову завалит, если надо, — отметила женщина.

Кроме того, по её словам, у мужчины несколько лет назад было условное наказание за то, что он ударил отца. После этого пожилого мужчину отправили в интернат для психбольных.

Родственница также подчеркнула, что супруги жили далеко от неё и многие годы она с ними практически не общалась.