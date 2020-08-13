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Не уважал женщин и был агрессивным. Родственница рассказала о москвиче, которого подозревают в расчленении жены

Кроме того, она отметила, что у подозреваемого ранее было условное наказание за то, что он ударил отца.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Сноха подозреваемого в расчленении жены в квартире в Москве заявила, что мужчина всегда казался ей агрессивным и не уважавшим женский пол. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "360".

Он по жизни был агрессивным в бытовом плане, а женщин вообще никогда не считал за людей. Он инвалид, но здоровый мужик — корову завалит, если надо, — отметила женщина.

Кроме того, по её словам, у мужчины несколько лет назад было условное наказание за то, что он ударил отца. После этого пожилого мужчину отправили в интернат для психбольных.

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Кохал утверждает, что оперативники угрожали посадить её мать и отправить сына в "детдом получше".

Родственница также подчеркнула, что супруги жили далеко от неё и многие годы она с ними практически не общалась.

Ранее сообщалось, что в квартире на Ореховом бульваре в российской столице нашли расчленённое тело женщины, останки были разложены по пакетам. В помещении также находился супруг убитой, сейчас его проверяют на причастность к совершению преступления. Уточнялось, что тело погибшей было найдено после жалобы соседей на неприятный запах из квартиры. На место приехали сотрудники МЧС, муж убитой сам открыл дверь. В квартире, по словам источника Лайфа, всё было в крови, в ванной лежала пила. По предварительной информации, женщина умерла около недели назад. В квартире также находился шестилетний сын пары.

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