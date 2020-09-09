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Замглавы Минэнерго предъявили обвинение в хищении более 600 млн рублей

Анатолий Тихонов попытался скрыться от следствия, но был задержан во время "правильно спланированного" обыска в его квартире.

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Анатолий Тихонов. Фото © Facebook / Министерство энергетики Российской Федерации

Замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов обвиняется в хищении более 600 миллионов рублей во время работы на посту директора государственного предприятия "Российское энергетическое агентство". Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнила Петренко.

По версии следствия, Тихонов вместе с сообщниками украл "не менее 603 миллионов рублей", которые были выделены Минэнерго "для создания информационной системы". Другие предполагаемые участники мошеннической схемы — советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и некий Виктор Серебряков. Все подозреваемые задержаны, у них "изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела".

При этом, по словам Петренко, замглавы Минэнерго попытался скрыться от правоохранителей. Он применил различные способы конспирации, многократно изменял используемые автомобили и места временного нахождения на территории Москвы. Задержать Тихонова удалось во время "правильно спланированного" обыска в его квартире.

СМИ: Замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве

С Анатолием Тихоновым проводятся следственные действия.

Ранее Лайф рассказывал, что в Амурской области на генерала в отставке завели уголовное дело о хищении 67 миллионов рублей.

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