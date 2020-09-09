Песков заявил, что ФСБ проанализирует полученную от Лукашенко запись разговора о Навальном

Федеральная служба безопасности займётся анализом переданных президентом Белоруссии Александром Лукашенко материалов и сделает выводы об их ценности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова лидера республики, что есть и неопубликованная "сенсационная" часть переговоров.

— Подобные материалы закрытого характера, безусловно, это материал для обмена между спецслужбами. Естественно, спецслужбы двух стран в рамках союзнических наших отношений находятся в состоянии тесного и близкого взаимодействия. И это прерогатива спецслужб, в данном случае ФСБ — анализировать материалы, делать выводы о ценностях, — сказал Песков.

По словам Пескова, спецслужбы регулярно докладывают главе государства о своей работе. Но это доклады, предназначенные только для главы государства.