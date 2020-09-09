Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Песков заявил, что ФСБ проанализирует полученную от Лукашенко запись разговора о Навальном

Лидер Белоруссии заявлял, что там есть и сенсационная часть.

81
Post cover

Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Федеральная служба безопасности займётся анализом переданных президентом Белоруссии Александром Лукашенко материалов и сделает выводы об их ценности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова лидера республики, что есть и неопубликованная "сенсационная" часть переговоров.

Подобные материалы закрытого характера, безусловно, это материал для обмена между спецслужбами. Естественно, спецслужбы двух стран в рамках союзнических наших отношений находятся в состоянии тесного и близкого взаимодействия. И это прерогатива спецслужб, в данном случае ФСБ анализировать материалы, делать выводы о ценностях, — сказал Песков.

По словам Пескова, спецслужбы регулярно докладывают главе государства о своей работе. Но это доклады, предназначенные только для главы государства.

"Ягодки впереди". Лукашенко рассказал о сенсационной части перехваченного разговора про Навального

По словам лидера Белоруссии, беседа о самочувствии российского блогера была получена станцией радиоэлектронной разведки.

Напомним, во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина Лукашенко сообщил ему о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который доказывает, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

Выбор редакции

Loading...