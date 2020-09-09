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Песков призвал не проводить параллели между событиями в Белоруссии и Россией

Так он ответил на комментарий Александра Лукашенко.

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Фото © ТАСС/Александр Щербак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вчерашнее заявление белорусского лидера Александра Лукашенко и призвал не соотносить события в Белоруссии с Россией, так как речь идёт о двух разных суверенных государствах.

Напомним, Лукашенко накануне дал интервью российским журналистам. В нём, в частности, он заявил, что в том случае, если Белоруссия "рухнет", Россия станет следующей.

Я бы не согласился с какими-то параллелями. Хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, всё-таки мы две разные страны, два разных суверенных государства. У нас иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции, поэтому какие-то обобщения здесь были бы неверными, — отметил Песков.

Лукашенко заявил, что организаторам протестов в Белоруссии нужна Россия

Ранее белорусский лидер пояснил, почему появился на публике с автоматом.

Он добавил, что Москва к "политическому ландшафту" Белоруссии относится с абсолютным уважением.

Также Александр Лукашенко заявил во вчерашнем интервью, что считает русский язык своим родным.

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