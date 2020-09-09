Песков призвал не проводить параллели между событиями в Белоруссии и Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вчерашнее заявление белорусского лидера Александра Лукашенко и призвал не соотносить события в Белоруссии с Россией, так как речь идёт о двух разных суверенных государствах.

Напомним, Лукашенко накануне дал интервью российским журналистам. В нём, в частности, он заявил, что в том случае, если Белоруссия "рухнет", Россия станет следующей.

— Я бы не согласился с какими-то параллелями. Хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, всё-таки мы две разные страны, два разных суверенных государства. У нас иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции, поэтому какие-то обобщения здесь были бы неверными, — отметил Песков.

Он добавил, что Москва к "политическому ландшафту" Белоруссии относится с абсолютным уважением.