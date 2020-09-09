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Новосибирский депутат публично отказался от поддержки политического проекта "УГ"

Программа направлена на вытеснение неугодных кандидатов на выборах.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

В России близится единый день голосования, поэтому различные сторонние проекты активизировались для продвижения нужных им кандидатов в правительство. Так, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко обнаружил свою кандидатуру в списке оппозиционного проекта "УГ", который направлен на недопуск неугодных политиков в органы власти. Депутат публично потребовал убрать свою фамилию из списка.

Я в такой "поддержке" не нуждаюсь, — написал он в соцсетях.

Своё решение Агеенко прокомментировал тем, что проект, по его словам, пытается "примазаться" к успеху и без того популярных кандидатов, поскольку сам он является депутатом четырёх созывов и баллотируется уже в пятый раз. Помимо него в список "УГ" попали кандидаты от партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Как рассказал представитель проекта, сделано это фактически для того, чтобы создать помехи для избрания кандидатов от "Единой России". По той же причине проект поддержал и Вадима Агеенко.

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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин — об актуальности проблемы и о необходимых мерах для её решения.

Организатор предложил мне поблагодарить коалицию за эту поддержку. Меня это просто возмутило, — заявил депутат новосибирского Заксобрания.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что избирательная система полностью готова к трёхдневному голосованию, которое стартует в стране 11 сентября. Она добавила, что выборы будут максимально прозрачными и честными.

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