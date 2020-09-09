Новосибирский депутат публично отказался от поддержки политического проекта "УГ"

В России близится единый день голосования, поэтому различные сторонние проекты активизировались для продвижения нужных им кандидатов в правительство. Так, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко обнаружил свою кандидатуру в списке оппозиционного проекта "УГ", который направлен на недопуск неугодных политиков в органы власти. Депутат публично потребовал убрать свою фамилию из списка.

— Я в такой "поддержке" не нуждаюсь, — написал он в соцсетях.

Своё решение Агеенко прокомментировал тем, что проект, по его словам, пытается "примазаться" к успеху и без того популярных кандидатов, поскольку сам он является депутатом четырёх созывов и баллотируется уже в пятый раз. Помимо него в список "УГ" попали кандидаты от партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Как рассказал представитель проекта, сделано это фактически для того, чтобы создать помехи для избрания кандидатов от "Единой России". По той же причине проект поддержал и Вадима Агеенко.

— Организатор предложил мне поблагодарить коалицию за эту поддержку. Меня это просто возмутило, — заявил депутат новосибирского Заксобрания.