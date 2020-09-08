Реабилитировать процесс выборов. Как партия "Новые люди" готовится отстаивать интересы избирателей

Вернуть доверие граждан к системе выборов — вот задача, которую следует решать партиям в ближайшее время. Сегодня избиратели зачастую находятся под влиянием установки "всё решат за нас" — и с этим необходимо бороться. Партия "Новые люди" на недавно состоявшемся круглом столе представила целый набор инструментов для того, чтобы сломать устоявшиеся стереотипы.

Каждые выборы и "партия власти", и "партии возле власти" (они же системная оппозиция) делают одно и то же: договариваются играть честно и, как правило, честно не играют, используя пресловутый "административный ресурс", у кого есть такая возможность. Особенно это заметно на региональном уровне, особенно в отдалённых регионах, где, как им кажется, Москва не видит их "художеств".

Самое интересное, что федеральный центр в лице ЦИК РФ и Администрации Президента РФ регулярно, из года в год, предупреждают о том, что они заинтересованы в легитимных и прозрачных процессах в ходе организации предвыборной борьбы, в честном голосовании. Однако регионалы (не все, но некоторые) "не выдерживают". Как только появляется возможность и предоставлен доступ к организационным процессам КПРФ, ЛДПР и даже СР, несмотря на обещания, вовсю пользуются служебным положением, что уж греха таить.

Запрос же гражданского общества на "честную игру", на справедливость настолько велик, что, пожалуй, именно это обстоятельство было единственной причиной действительно массовых выступлений граждан за последние 20 лет. Я имею в виду пресловутые "болотные события" и т.д.

Избиратели хотят быть уверенными, что результаты не будут сфальсифицированы: наиболее свежим примером является "белорусский кейс" и та головная боль, которую в результате получил Александр Лукашенко. А учиться лучше, конечно, не на своих, а на чужих ошибках. Люди часто бывают дезориентированы многочисленными сообщениями о фальсификациях, распространяемыми в соцсетях разными НКО, которые заинтересованы в дестабилизации предвыборной и выборной обстановки. Они путаются и верят злонамеренным провокаторам, внушающим им, что "всё уже решено за вас" и что "вы ничего не измените".

Даже региональные избиркомы подвергаются чудовищному давлению, в том числе со стороны регионального начальства, и им, так же как и избирателям, часто нужна поддержка квалифицированных юристов и профессиональных наблюдателей — об этой важной теме прямо сказал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев на недавнем круглом столе. Часть нарушений, совершаемых членами избиркомов, делается "со страху", а также под влиянием умелых манипуляций со стороны тех же провокаторов, которые действуют нагло и нахраписто.

И тут Нечаев совершенно правильно указывает, что необходимо усилить не только правоохранительную составляющую процессов, но и заметно повысить роль гражданского общества в организации волеизъявления. Надо довести до граждан ту мысль, что за нарушения в избирательном процессе можно "присесть".

К нынешнему ЕДГ "Новые люди" подготовили больше 10 тысяч квалифицированных наблюдателей, которые "закроют", как обещает Алексей Нечаев, избирательные участки, где будут баллотироваться представители партии. Оснащённость наблюдателей будет серьёзной: видеонаблюдение, юридическая поддержка (специальный пакет документов, 20 юристов — в каждый регион, где баллотируются кандидаты от "Новых людей"), специальные сейф-пакеты для опечатывания бюллетеней на период до трёх дней во время голосования и даже экзитполы с помощью сторонников и сотрудников ВЦИОМа. Часть из предложенного партийцы из других структур даже собрались использовать в своей практике.

Важны не только сами эти выборы в тяжелейшем 2020 году, важно по-настоящему масштабно реабилитировать процесс для простых избирателей, сделать так, чтобы интересанты подтасовок не могли преуспеть. А победить эту "систему" можно только совместными усилиями, "мобилизованно и ответственно", как и предложил Алексей Нечаев.