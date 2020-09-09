Анита Цой рассказала о сомнениях по поводу усыновления ребёнка

Певица Анита Цой с мужем обсуждали возможность взять ребёнка из детдома, но пришли к выводу, что не готовы к такому шагу психологически. 49-летняя артистка рожать не планирует по разным причинам, пользоваться услугами суррогатной матери, как это делают многие её коллеги по шоу-бизнесу, она тоже не хочет.

— Мы с мужем обсуждали возможность взять ребёнка из детского дома. Но мы с ним пришли к выводу, что пока не готовы брать ребёнка не своей крови. Для нас это очень важный момент. И я не представляю себе, как чужой мальчик или девочка станут членом нашей семьи, — призналась Цой в беседе с "Дни.ру".

Звезда надеется понянчить детей своего 28-летнего сына Сергея. Цой рассказала, что просит подарить ей пятерых внуков. Однако молодой человек ещё не встретил подходящую на роль супруги девушку.

Напомним, в конце июня Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом. По словам певицы, она соблюдала самоизоляцию и все меры защиты, поэтому не знает, где могла заразиться. 3 июля артистка вышла на связь из больницы.