Осуждённый Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Актёра Михаила Ефремова только вчера приговорили к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы и доставили в СИЗО № 5, где он проведёт на карантине несколько недель. А уже сегодня артист получил свою первую передачу. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
— Он ни на что не жалуется, всё его устраивает. С сокамерниками у Ефремова нормальные отношения. Получил первую передачку, — приводит её слова РИА "Новости".
В ОНК заявили, что Ефремов снова отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат называет эти сообщения глупостьюНакануне артиста приговорили к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП.
Ранее Литвинович сообщила, что Ефремова поместили в камеру, рассчитанную на восемь человек. Вместе с ним в ней находятся только двое заключённых. Она добавила, что артист нашёл общий язык с начальником изолятора и даже договорился прочитать сотрудникам и арестантам пьесу Ивана Охлобыстина "Пар".
Напомним, накануне Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда.