Осуждённый Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Актёра Михаила Ефремова только вчера приговорили к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы и доставили в СИЗО № 5, где он проведёт на карантине несколько недель. А уже сегодня артист получил свою первую передачу. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

— Он ни на что не жалуется, всё его устраивает. С сокамерниками у Ефремова нормальные отношения. Получил первую передачку, — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее Литвинович сообщила, что Ефремова поместили в камеру, рассчитанную на восемь человек. Вместе с ним в ней находятся только двое заключённых. Она добавила, что артист нашёл общий язык с начальником изолятора и даже договорился прочитать сотрудникам и арестантам пьесу Ивана Охлобыстина "Пар".