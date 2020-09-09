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Осуждённый Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Ранее сообщалось, что артист содержится в хороших условиях.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Актёра Михаила Ефремова только вчера приговорили к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы и доставили в СИЗО № 5, где он проведёт на карантине несколько недель. А уже сегодня артист получил свою первую передачу. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

Он ни на что не жалуется, всё его устраивает. С сокамерниками у Ефремова нормальные отношения. Получил первую передачку, — приводит её слова РИА "Новости".

В ОНК заявили, что Ефремов снова отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат называет эти сообщения глупостью

Накануне артиста приговорили к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП.

Ранее Литвинович сообщила, что Ефремова поместили в камеру, рассчитанную на восемь человек. Вместе с ним в ней находятся только двое заключённых. Она добавила, что артист нашёл общий язык с начальником изолятора и даже договорился прочитать сотрудникам и арестантам пьесу Ивана Охлобыстина "Пар".

Напомним, накануне Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда.

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