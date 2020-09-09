От "Мало дали" до "Просто смертный приговор". Как сети оценили приговор Ефремову?

На протяжении всего процесса над заслуженным артистом люди разделились на два основных лагеря: тех, кто требовал жёстко наказать зазвездившуюся богему, и тех, кто не верил в совершённое преступление и просил оправдать Ефремова по всем статьям. То же произошло и после того, как артисту вынесли приговор. Одни считают наказание справедливым, другие — слишком жестоким.

Фото © Скриншот из VK.com

Фото © Скриншот из VK.com

Кроме наказания в виде лишения свободы суд обязал Ефремова выплатить сыну погибшего в ДТП Александра Захарова 800 000 рублей за моральный ущерб. Эту часть приговора комментаторы тоже не обошли стороной.

Фото © Скриншот из VK.com

Внимание многих привлекли и события, происходящие до начала судебных заседаний по делу Ефремова. К зданию суда наведывались одиозные звёзды и даже маги.

Фото © Скриншот из VK.com

Не обошли вниманием пользователи Сети и поведение адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. По мнению некоторых, именно ему артист должен быть "благодарен" за столь суровый приговор, а вообще актёру нужно было признавать вину.

Фото © Скриншот из VK.com

Фото © Скриншот из VK.com

А кто-то даже нашёл параллели между делом Ефремова и историей с отравлением Навального.

Фото © Скриншот из Twitter

Не успели Михаилу Ефремову вынести приговор, как тут же появились и прогнозы, через сколько он на самом деле выйдет на свободу.

Фото © Скриншот из Twitter

Фото © Скриншот из VK.com

Одной из главных линий комментаторов стала мысль о том, что столь суровые приговоры стоило бы выносить и по другим подобным делам за пьяные ДТП с летальным исходом.

Фото © Скриншот из VK.com

Фото © Скриншот из VK.com