От "Мало дали" до "Просто смертный приговор". Как сети оценили приговор Ефремову?

На протяжении всего процесса над заслуженным артистом люди разделились на два основных лагеря: тех, кто требовал жёстко наказать зазвездившуюся богему, и тех, кто не верил в совершённое преступление и просил оправдать Ефремова по всем статьям. То же произошло и после того, как артисту вынесли приговор. Одни считают наказание справедливым, другие — слишком жестоким.
Фото © Скриншот из VK.com
Фото © Скриншот из VK.com
Кроме наказания в виде лишения свободы суд обязал Ефремова выплатить сыну погибшего в ДТП Александра Захарова 800 000 рублей за моральный ущерб. Эту часть приговора комментаторы тоже не обошли стороной.
Фото © Скриншот из VK.com
Внимание многих привлекли и события, происходящие до начала судебных заседаний по делу Ефремова. К зданию суда наведывались одиозные звёзды и даже маги.
Фото © Скриншот из VK.com
Не обошли вниманием пользователи Сети и поведение адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. По мнению некоторых, именно ему артист должен быть "благодарен" за столь суровый приговор, а вообще актёру нужно было признавать вину.
Хайп превыше всего, или "гражданин Соврамши". Чем известен адвокат Ефремова Эльман ПашаевЗащитник заслуженного артиста Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП Эльман Пашаев прославился как скандальный адвокат уже давно, был лишён статуса и даже ходил на выборы в Москве.
Фото © Скриншот из VK.com
Фото © Скриншот из VK.com
А кто-то даже нашёл параллели между делом Ефремова и историей с отравлением Навального.
Фото © Скриншот из Twitter
Не успели Михаилу Ефремову вынести приговор, как тут же появились и прогнозы, через сколько он на самом деле выйдет на свободу.
Предельный срок. Какие приговоры давали в России за пьяные ДТП с погибшимиСегодня суд вынесет приговор заслуженному артисту Михаилу Ефремову. Его обвиняют в нарушении ПДД со смертельным исходом. Гособвинитель запросил одиннадцать лет лишения свободы. Насколько жестоко это наказание?
Фото © Скриншот из Twitter
Фото © Скриншот из VK.com
Одной из главных линий комментаторов стала мысль о том, что столь суровые приговоры стоило бы выносить и по другим подобным делам за пьяные ДТП с летальным исходом.
Фото © Скриншот из VK.com
Фото © Скриншот из VK.com
Фото © Скриншот из VK.com