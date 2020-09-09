Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

От "Мало дали" до "Просто смертный приговор". Как сети оценили приговор Ефремову?

Пресненский суд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

138
Post cover

Коллаж: LIFE. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев, скриншот VK

На протяжении всего процесса над заслуженным артистом люди разделились на два основных лагеря: тех, кто требовал жёстко наказать зазвездившуюся богему, и тех, кто не верил в совершённое преступление и просил оправдать Ефремова по всем статьям. То же произошло и после того, как артисту вынесли приговор. Одни считают наказание справедливым, другие — слишком жестоким.

Фото © Скриншот из VK.com

Фото © Скриншот из VK.com

Кроме наказания в виде лишения свободы суд обязал Ефремова выплатить сыну погибшего в ДТП Александра Захарова 800 000 рублей за моральный ущерб. Эту часть приговора комментаторы тоже не обошли стороной.

Фото © Скриншот из VK.com

Внимание многих привлекли и события, происходящие до начала судебных заседаний по делу Ефремова. К зданию суда наведывались одиозные звёзды и даже маги.

Фото © Скриншот из VK.com

Не обошли вниманием пользователи Сети и поведение адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. По мнению некоторых, именно ему артист должен быть "благодарен" за столь суровый приговор, а вообще актёру нужно было признавать вину.

Хайп превыше всего, или "гражданин Соврамши". Чем известен адвокат Ефремова Эльман Пашаев

Защитник заслуженного артиста Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП Эльман Пашаев прославился как скандальный адвокат уже давно, был лишён статуса и даже ходил на выборы в Москве.

Фото © Скриншот из VK.com

Фото © Скриншот из VK.com

А кто-то даже нашёл параллели между делом Ефремова и историей с отравлением Навального.

Фото © Скриншот из Twitter

Не успели Михаилу Ефремову вынести приговор, как тут же появились и прогнозы, через сколько он на самом деле выйдет на свободу.

Предельный срок. Какие приговоры давали в России за пьяные ДТП с погибшими

Сегодня суд вынесет приговор заслуженному артисту Михаилу Ефремову. Его обвиняют в нарушении ПДД со смертельным исходом. Гособвинитель запросил одиннадцать лет лишения свободы. Насколько жестоко это наказание?

Фото © Скриншот из Twitter

Фото © Скриншот из VK.com

Одной из главных линий комментаторов стала мысль о том, что столь суровые приговоры стоило бы выносить и по другим подобным делам за пьяные ДТП с летальным исходом.

Фото © Скриншот из VK.com

Фото © Скриншот из VK.com

Фото © Скриншот из VK.com

Выбор редакции

Loading...