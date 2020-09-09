В ОНК заявили, что Ефремов снова отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат называет эти сообщения глупостью

В Общественной наблюдательной комиссии рассказали Лайфу, что Михаил Ефремов, накануне приговорённый к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП, снова отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Однако сам защитник в разговоре с Лайфом назвал подобные сообщения глупостью.

— Он нам сказал, что его отношения с Пашаевым закончились вчерашним приговором. И нам он сказал, что его семья уже подыскивает новых адвокатов, которые будут его представлять на апелляции по приговору. Я вам передаю слова Ефремова. Нас трое было членов комиссии, сегодня с ним общались, соответственно, его родственники в курсе тоже, ищут уже новых адвокатов, — отметила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Однако сам защитник в разговоре с Лайфом назвал подобные сообщения глупостью.

— Это глупость! — сказал он. — То есть это неправда? — уточнил Лайф. — Ну, конечно! — добавил Пашаев.

Напомним, 8 сентября, спустя ровно два месяца после ДТП, суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Артиста признали виновным в смертельной аварии и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию одному из родственников погибшего в размере 800 тысяч рублей. Сейчас артист находится в СИЗО на карантине.