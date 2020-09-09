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Создатели фильма "Грозный" заявили, что пожар на студии был постановочным

За проведение безопасного "возгорания" отвечал пиротехник, работавший над такими картинами, как "Чернобыль", "Тихий Дон", "Шпион".

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Пожар на съёмочной площадке многосерийного фильма "Грозный" на киностудии "Главкино" был полностью постановочным. Как сообщили представители телеканала "Россия", для которого снимается картина, возгорание проходило под контролем опытных пиротехников и МЧС. А масштаб пожара был необходим, чтобы натурально показать крупный городской пожар времён Ивана Грозного.

В декорациях снимали сцену пожара, который бушевал в Москве в XVI веке во времена царствования Ивана IV Грозного. По правилам безопасности на съёмочной площадке присутствовала пожарная техника и дежурили сотрудники МЧС, а сам огонь контролировался бригадой пиротехников. Во время съёмок никто не пострадал, — сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала "Россия".

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Там снимали фильм, возгорание было по сценарию, но затем что-то пошло не так.

Как сообщал Лайф, сообщение о пожаре на съёмочной площадке Главкино в Красногорске поступило поздно ночью 9 сентября. Возгорание на площади около 800 квадратных метров потушили сотрудники МЧС.

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