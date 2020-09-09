Создатели фильма "Грозный" заявили, что пожар на студии был постановочным

Пожар на съёмочной площадке многосерийного фильма "Грозный" на киностудии "Главкино" был полностью постановочным. Как сообщили представители телеканала "Россия", для которого снимается картина, возгорание проходило под контролем опытных пиротехников и МЧС. А масштаб пожара был необходим, чтобы натурально показать крупный городской пожар времён Ивана Грозного.

— В декорациях снимали сцену пожара, который бушевал в Москве в XVI веке во времена царствования Ивана IV Грозного. По правилам безопасности на съёмочной площадке присутствовала пожарная техника и дежурили сотрудники МЧС, а сам огонь контролировался бригадой пиротехников. Во время съёмок никто не пострадал, — сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала "Россия".