"Выпендриться решил!" Яжемать устроила истерику таксисту, хотя сама вызвала авто без детского кресла

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Очередной конфликт таксиста с клиенткой стал достоянием общественности, на этот раз всё произошло в Тюмени. Молодой человек повздорил с клиенткой, которая собиралась ехать с ребёнком без детского кресла. На обоснованные возражения водителя, что это нарушение правил дорожного движения, женщина отреагировала агрессивно.

— Она открывает сзади дверь, ставит ребёнка, обходит, садится. Я говорю: вы с ребёнком, извините пожалуйста, я не могу выполнить заказ, потому что для перевозки с детьми используется детский тариф, для этого он и придуман в "Яндекс. Такси", — рассказал Лайфу водитель Андрей Лохманов.

Андрей снял на видео, как клиентка после угроз начала пинать сидения в машине, не обращая внимание на испуг малыша. По словам горожанки, ей нужно было очень срочно ехать.

— Салон она мне весь испинала, пришлось потратиться на мойку, но это уже другая история. Когда она начала кричать, я уже и включил камеру, — сказал Лохманов.

Мужчина отметил, что о ситуации с буйной клиенткой сообщил в "Яндекс.Такси". Через две минуты ему перезвонили. Он пообещал отправить видео. Таксист напомнил, что не грубил пассажирке, а лишь сказал, что вынужден отказать в поездке.