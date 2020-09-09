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"Выпендриться решил!" Яжемать устроила истерику таксисту, хотя сама вызвала авто без детского кресла

Она начала обратный отсчёт и затем стала пинать кресла в грязной обуви.

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Видео © LIFE

Очередной конфликт таксиста с клиенткой стал достоянием общественности, на этот раз всё произошло в Тюмени. Молодой человек повздорил с клиенткой, которая собиралась ехать с ребёнком без детского кресла. На обоснованные возражения водителя, что это нарушение правил дорожного движения, женщина отреагировала агрессивно.

Она открывает сзади дверь, ставит ребёнка, обходит, садится. Я говорю: вы с ребёнком, извините пожалуйста, я не могу выполнить заказ, потому что для перевозки с детьми используется детский тариф, для этого он и придуман в "Яндекс. Такси", — рассказал Лайфу водитель Андрей Лохманов.

Андрей снял на видео, как клиентка после угроз начала пинать сидения в машине, не обращая внимание на испуг малыша. По словам горожанки, ей нужно было очень срочно ехать.

Салон она мне весь испинала, пришлось потратиться на мойку, но это уже другая история. Когда она начала кричать, я уже и включил камеру, — сказал Лохманов.

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Женщина отказывалась выходить из машины, пока водителя не арестуют за то, что он "на рабочем месте начинает понты колоть".

Мужчина отметил, что о ситуации с буйной клиенткой сообщил в "Яндекс.Такси". Через две минуты ему перезвонили. Он пообещал отправить видео. Таксист напомнил, что не грубил пассажирке, а лишь сказал, что вынужден отказать в поездке.

Похожая история, произошла ранее в Москве: разбушевавшаяся фитнес-тренер стала требовать от таксиста срочно отвезти её на работу. Фразы "Вези меня, мразь!" и "Меня люди ждут" уже стали крылатыми. Девушка позже объяснила, что водитель якобы первым стал хамить, отказывался ехать быстрее, а потом и вовсе угрожал высадить её на Можайском шоссе.

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