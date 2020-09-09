"Выпендриться решил!" Яжемать устроила истерику таксисту, хотя сама вызвала авто без детского кресла

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Очередной конфликт таксиста с клиенткой стал достоянием общественности, на этот раз всё произошло в Тюмени. Молодой человек повздорил с клиенткой, которая собиралась ехать с ребёнком без детского кресла. На обоснованные возражения водителя, что это нарушение правил дорожного движения, женщина отреагировала агрессивно.
— Она открывает сзади дверь, ставит ребёнка, обходит, садится. Я говорю: вы с ребёнком, извините пожалуйста, я не могу выполнить заказ, потому что для перевозки с детьми используется детский тариф, для этого он и придуман в "Яндекс. Такси", — рассказал Лайфу водитель Андрей Лохманов.
Андрей снял на видео, как клиентка после угроз начала пинать сидения в машине, не обращая внимание на испуг малыша. По словам горожанки, ей нужно было очень срочно ехать.
— Салон она мне весь испинала, пришлось потратиться на мойку, но это уже другая история. Когда она начала кричать, я уже и включил камеру, — сказал Лохманов.
В Тюмени неадекватная пассажирка напала на таксиста с криками "помогите, насилуют" — видеоЖенщина отказывалась выходить из машины, пока водителя не арестуют за то, что он "на рабочем месте начинает понты колоть".
Мужчина отметил, что о ситуации с буйной клиенткой сообщил в "Яндекс.Такси". Через две минуты ему перезвонили. Он пообещал отправить видео. Таксист напомнил, что не грубил пассажирке, а лишь сказал, что вынужден отказать в поездке.
Похожая история, произошла ранее в Москве: разбушевавшаяся фитнес-тренер стала требовать от таксиста срочно отвезти её на работу. Фразы "Вези меня, мразь!" и "Меня люди ждут" уже стали крылатыми. Девушка позже объяснила, что водитель якобы первым стал хамить, отказывался ехать быстрее, а потом и вовсе угрожал высадить её на Можайском шоссе.
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