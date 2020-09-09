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Лукашенко сменил генпрокурора Белоруссии

Глава государства назвал кадровые перестановки естественным процессом после выборов.

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Андрей Швед. Фото © Государственный комитет судебных экспертиз
Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора. Им стал руководитель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед.

Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк — в правительстве особенно — мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определённая доводка всегда существует после выборов, — объяснил кадровые перестановки Лукашенко.

Он также заверил, что доволен работой бывшего генпрокурора страны Александра Конюка. Тот занимал эту должность девять лет и показал себя как человек "надёжный, государственный, военный". Конюк хочет попробовать себя на дипломатическом поле, поэтому Лукашенко намерен связаться с главой МИД и попросить его подготовить свои предложения.

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