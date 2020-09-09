Лукашенко сменил генпрокурора Белоруссии

— Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк — в правительстве особенно — мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определённая доводка всегда существует после выборов, — объяснил кадровые перестановки Лукашенко.