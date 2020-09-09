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В России предложили ввести маркировку пива

Такие напитки чаще становятся контрафактом, отмечают в Минпромторге.

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Фото © Pixabay

Глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства предложил запустить в стране маркировку пива.

Считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить наших потребителей: это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату, — сказал Мантуров.

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Ключевое значение имеет "питкость".

Отмечается, что если инициатива будет поддержана, то её можно распространить на другие алкогольные напитки.

Ранее член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продавать несовершеннолетним безалкогольное пиво.

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