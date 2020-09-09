В России предложили ввести маркировку пива

Глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства предложил запустить в стране маркировку пива.

— Считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить наших потребителей: это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату, — сказал Мантуров.

Отмечается, что если инициатива будет поддержана, то её можно распространить на другие алкогольные напитки.