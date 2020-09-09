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На Сахалине девочка-подросток погибла из-за селфи на фоне шторма

Спасателям и местным жителям удалось оперативно достать её из моря, но она успела наглотаться воды.

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Жители города Холмска на Сахалине стали очевидцами трагедии на Приморском бульваре — девочка-подросток пыталась сделать селфи на фоне штормового моря, но не рассчитала безопасную дистанцию — и её смыло огромной волной. Самостоятельно она выбраться из воды уже не смогла. На помощь ей бросились местные жители и дежурившие неподалёку сотрудники МЧС.

С большим трудом и несмотря на сильное волнение на море им удалось достать девочку из воды. Медики госпитализировали пострадавшую, но спасти её жизнь уже не смогли.

Погибшей оказалась 16-летняя студентка местного техникума из села Чехов. Как пояснили очевидцы, подросток слишком близко подошла к воде и повернулась в сторону моря спиной, из-за чего просто не могла увидеть надвигающейся угрозы.

Отец выложил селфи, где улыбается вместе с детьми, а через несколько часов убил их и себя

Те, кто хорошо знал мужчину, не могут поверить в произошедшее.

Ранее Лайф сообщал о трагедии в Красноярском крае, где туристка погибла, пытаясь сделать эффектное селфи на обрыве горы.

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