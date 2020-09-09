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Вводить некуда. США грозят Минску новыми санкциями, чего ещё осталось запретить белорусам

Серьёзные санкции США грозят Минску лишь в случае реальной интеграции с Россией. Пока же это только разговоры, полагают эксперты.

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Фото © Shutterstock

Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность сообщениями о "похищении" члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и попытках насильственно выдворить её и других представителей Координационного совета на Украину. По словам главы американской дипломатии, США рассматривают возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за возникшей ситуации.

— США в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии, говорится в письменном заявлении Помпео.

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Белорусская оппозиция начала внутреннее деление с постепенным отходом от уличных протестов к легальной активности. Как полагают эксперты, это связано с переориентацией задач на легальную политическую борьбу, в ходе которой будет необходимо помешать строительству политических органов Союзного государства.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что в текущей ситуации каких-либо принципиальных изменений в санкционном давлении на Белоруссию ожидать не приходится.

— Речь идёт, скорее всего, о добавлении в великий американский санкционный список ещё двух человек. По Белоруссии таких уже есть семь, всего будет девять. Я полагаю, что это максимум, который США готовы сейчас принимать против Белоруссии, пока что они даже не отменили назначение посла. Вроде бы и конгресс требует, но Трамп на текущий момент ещё ничего не заявил. Происходит это, конечно, и потому, что США перегружены своими проблемами, но есть и другая причина. Американцы и европейцы не готовы демонстративно пороть Александра Лукашенко: дело в том, что Батька после окончания протестов, вполне возможно, вернётся к диверсификации отношений, попытается сбалансировать российское влияние. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей неслучайно после протестов поблагодарил заместителя госсекретаря США за поддержку демократии в Белоруссии. Он подал сигнал, что с ними можно иметь дела. Однако если Путину удастся заставить Лукашенко подписать интеграционные карты на российско-белорусском саммите, то тогда на Западе поймут, что Лукашенко к ним уже не вернётся, и уже после этого санкционное давление будет включено действительно мощное, — считает эксперт.

Заявление Помпео лишний раз подчёркивает, что США продолжают агрессивно вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, делая попытки ослабить позиции действующей власти силами радикальной оппозиции и экономическими санкциями, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Если американцы введут новые санкции, то я полагаю, что всё это приведёт к тому, что ряд членов белорусского правительства прекратят попытки заигрывать со странами Запада и США. В данном конкретном случае они поддержали одну из политических сил в стране и попытались помочь в свержении власти. Если они продолжат своё давление, то всё это приведёт к сближению Минска и Москвы, а также оптимизирует процесс интеграции в рамках Союзного государства, — ответил Мендкович.

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Политический обозреватель "Ньюс фронт" Сергей Веселовский полагает, что "чем больше санкций — тем лучше", так как подобная внешняя агрессия консолидирует общество и вынуждает разрабатывать самостоятельные стратегии выживания.

— Я полагаю, что чем больше санкций они введут, тем быстрее белорусы примут правильное решение — и Союзное государство всё-таки состоится. Важно понимать, что санкции всё равно будут введены рано или поздно, белорусских лидеров они бы всё равно ловили и пытались обмануть своими обещаниями. Тут нужна шоковая терапия, чтобы Александр Григорьевич и белорусы понимали, что либо они вместе с Россией, либо их разорвут, ограбят и обратят в гастарбайтеров и рабов. Так что чем быстрее будут вводиться санкции против Белоруссии и России, тем лучше — будет меньше иллюзий, что как-то можно договориться. Они с нами ведут войну на уничтожение, Украину они уже уничтожили, на Белоруссию напали, но она отбивается, на Россию пока остерегаются, но это только пока, — считает Веселовский.

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По мнению экспертов, Польша ведёт в Белоруссии собственную национальную политику.

Политические и экономические санкции являются одним из рычагов влияния США на мировой арене, так как большинство международных торговых процессов в той или иной степени завязаны на экономику Соединённых Штатов. Для многих экономик мира санкции несут крайне тяжёлый эффект, очень страдают от них нелояльные к США страны Латинской Америки, Венесуэла и Куба. Однако введённые против России санкции 2014 года показали обратный эффект: в относительно короткое время страна получила независимую от внешних управляющих экономическую систему, а также освоила производство товаров народного потребления, прежде всего ликвидировав зависимость от импорта иностранных продуктов питания.

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