Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Названы отрасли, где легче всего найти работу после пандемии

Эксперт посоветовал соискателям быть активными, чтобы заинтересовать работодателей.

100
Post cover

Фото © Pixabay

На данный момент в Санкт-Петербурге нуждаются в специалистах по продажам, заинтересованы в новых кадрах также учреждения культуры, общепит, компании в сфере туризма и экскурсионного бизнеса. Об этом рассказала директор кадрового агентства Ирина Дарджания.

Она призывает соискателей быть как можно более активными, чтобы заинтересовать работодателей. По её словам, "просевшие" во время пандемии организации пытаются максимальными темпами нарастить свой потенциал, поэтому нуждаются в новых сотрудниках. Ирина Дарджания также отметила, что осенью традиционно требуются представители "сезонных" специальностей.

Строители сейчас в общем-то востребованы, на производстве очень много рабочих, разнорабочих востребованы. Обратите внимание именно на эту отрасль, — посоветовала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Москвичам назвали самые интересные высокооплачиваемые вакансии сентября

Лидер "рейтинга" готов предложить потенциальному сотруднику оклад размером до 200 тысяч рублей.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в российских регионах.

Выбор редакции

Loading...