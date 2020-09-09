Названы отрасли, где легче всего найти работу после пандемии

На данный момент в Санкт-Петербурге нуждаются в специалистах по продажам, заинтересованы в новых кадрах также учреждения культуры, общепит, компании в сфере туризма и экскурсионного бизнеса. Об этом рассказала директор кадрового агентства Ирина Дарджания.

Она призывает соискателей быть как можно более активными, чтобы заинтересовать работодателей. По её словам, "просевшие" во время пандемии организации пытаются максимальными темпами нарастить свой потенциал, поэтому нуждаются в новых сотрудниках. Ирина Дарджания также отметила, что осенью традиционно требуются представители "сезонных" специальностей.

— Строители сейчас в общем-то востребованы, на производстве очень много рабочих, разнорабочих востребованы. Обратите внимание именно на эту отрасль, — посоветовала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".