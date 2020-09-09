Замруководителя службы судебных приставов по Москве найден мёртвым

Полиция начала проверку обстоятельств смерти заместителя руководителя столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подполковника Владимира Савостова. Тело мужчины обнаружила его супруга. Как рассказал источник Лайфа в экстренных службах столицы, в день смерти мужчине дважды вызвали скорую помощь. Он жаловался на недомогание, которое могло быть вызвано продолжительным систематическим употреблением спиртных напитков.

Как уточнил источник, первое обращение к медикам зарегистрировано поздно вечером 8 сентября. Прибывшим медикам Савостов сам пожаловался на затруднения в дыхании. Ему была оказана помощь на месте, однако от госпитализации он отказался. Спустя некоторое время он снова почувствовал недомогание. Вновь к нему домой были вызваны врачи, но по прибытии им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Отметим, у умершего была зарегистрирована внушительная коллекция оружия: два пистолета — один боевой, второй травматический, — два карабина и два охотничьих ружья.