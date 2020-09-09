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Замруководителя службы судебных приставов по Москве найден мёртвым

По предварительным данным, в последние дни он сильно злоупотреблял спиртным.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Полиция начала проверку обстоятельств смерти заместителя руководителя столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подполковника Владимира Савостова. Тело мужчины обнаружила его супруга. Как рассказал источник Лайфа в экстренных службах столицы, в день смерти мужчине дважды вызвали скорую помощь. Он жаловался на недомогание, которое могло быть вызвано продолжительным систематическим употреблением спиртных напитков.

Как уточнил источник, первое обращение к медикам зарегистрировано поздно вечером 8 сентября. Прибывшим медикам Савостов сам пожаловался на затруднения в дыхании. Ему была оказана помощь на месте, однако от госпитализации он отказался. Спустя некоторое время он снова почувствовал недомогание. Вновь к нему домой были вызваны врачи, но по прибытии им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Отметим, у умершего была зарегистрирована внушительная коллекция оружия: два пистолета — один боевой, второй травматический, — два карабина и два охотничьих ружья.

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