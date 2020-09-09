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Не уничтожал улику, а спасал театр. Охранник Мариинки объяснил, зачем выкинул скрытую камеру из туалета

Мужчина признался, что очень перенервничал и поторопился.

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Фото предоставлено Лайфу

Охранник Мариинского театра думал, что спасает учреждение культуры от взрыва. Так мужчина объяснил своё неожиданное решение выбросить в Мойку скрытую камеру. Устройство в туалете нашла посетительница.

В женском туалете Мариинского театра нашли скрытую камеру, охранник уничтожил улику — видео

Мужчина выбросил записывающее устройство в реку.

О показаниях охранника Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах. Мужчина пояснил, что якобы принял камеру за пульт взрывного устройства. Поэтому он решил вынести опасный предмет как можно дальше от театра. Только потом, уже в полиции, он узнал, что выбросил неизвестно кем установленную видеокамеру.

В театре не видят причин расторгать договор с охранным предприятием, где работал мужчина. Именно работал — после инцидента он уволился, но заявил, что его об этом "попросили".

Напомним, что неприятное открытие во время посещения туалета Мариинского театра сделала посетительница с ограниченными возможностями. Скрытая камера оказалась на уровне её глаз, что и позволило раскрыть чью-то ненормальную задумку. Устройство спрятали в нише для туалетной бумаги.

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