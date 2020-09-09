Не уничтожал улику, а спасал театр. Охранник Мариинки объяснил, зачем выкинул скрытую камеру из туалета

Охранник Мариинского театра думал, что спасает учреждение культуры от взрыва. Так мужчина объяснил своё неожиданное решение выбросить в Мойку скрытую камеру. Устройство в туалете нашла посетительница.
В женском туалете Мариинского театра нашли скрытую камеру, охранник уничтожил улику — видеоМужчина выбросил записывающее устройство в реку.
О показаниях охранника Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах. Мужчина пояснил, что якобы принял камеру за пульт взрывного устройства. Поэтому он решил вынести опасный предмет как можно дальше от театра. Только потом, уже в полиции, он узнал, что выбросил неизвестно кем установленную видеокамеру.
В театре не видят причин расторгать договор с охранным предприятием, где работал мужчина. Именно работал — после инцидента он уволился, но заявил, что его об этом "попросили".
Напомним, что неприятное открытие во время посещения туалета Мариинского театра сделала посетительница с ограниченными возможностями. Скрытая камера оказалась на уровне её глаз, что и позволило раскрыть чью-то ненормальную задумку. Устройство спрятали в нише для туалетной бумаги.