Не уничтожал улику, а спасал театр. Охранник Мариинки объяснил, зачем выкинул скрытую камеру из туалета

Охранник Мариинского театра думал, что спасает учреждение культуры от взрыва. Так мужчина объяснил своё неожиданное решение выбросить в Мойку скрытую камеру. Устройство в туалете нашла посетительница.

О показаниях охранника Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах. Мужчина пояснил, что якобы принял камеру за пульт взрывного устройства. Поэтому он решил вынести опасный предмет как можно дальше от театра. Только потом, уже в полиции, он узнал, что выбросил неизвестно кем установленную видеокамеру.

В театре не видят причин расторгать договор с охранным предприятием, где работал мужчина. Именно работал — после инцидента он уволился, но заявил, что его об этом "попросили".