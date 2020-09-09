Гражданин нахлебник. Во сколько обойдётся содержание Михаила Ефремова за решёткой

Всё время, пока длилось расследование дела о пьяном ДТП, в результате которого погиб курьер Александр Захаров, тогда ещё подозреваемый и обвиняемый Михаил Ефремов провёл под домашним арестом в своей "жуткой квартире", как выразился его адвокат Эльман Пашаев. Поэтому ни государству, ни кому другому это ничего не стоило. А вот когда суд огласил приговор актёру, на его руках тут же защёлкнулись наручники — и артиста повезли в СИЗО № 5 "Водник".
От "Мало дали" до "Просто смертный приговор". Как сети оценили приговор Ефремову?Пресненский суд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
В московском СИЗО Михаила Ефремова продержат до вступления приговора в силу. А учитывая, что защитник Эльман Пашаев заявил об обжаловании решения суда, то пробудет артист в "Воднике" как минимум месяц. Всё это время, если приговор устоит, за его содержание в тюрьме платить будет госказна, то есть мы с вами как налогоплательщики.
Хайп превыше всего, или "гражданин Соврамши". Чем известен адвокат Ефремова Эльман ПашаевЗащитник заслуженного артиста Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП Эльман Пашаев прославился как скандальный адвокат уже давно, был лишён статуса и даже ходил на выборы в Москве.
Стоимость одного месяца содержания за решёткой, по данным ФСИН, достаточно сильно отличается в зависимости от территориального расположения места заключения и от режима содержания. Но если руководствоваться данными Службы исполнения наказаний по итогам 2019 года в среднем московском следственном изоляторе, то цифры вырисовываются следующие.
По словам экспертов, Ефремов в этом СИЗО может не только провести время до вступления приговора в силу, но и остаться там на весь срок. Если у актёра не будет взысканий, его могут приписать к хозотряду следственного изолятора даже после вступления приговора в силу. Если пересчитать все расходы за восемь лет, то на Ефремова уйдёт полтора миллиона рублей минимум. Это почти вдвое больше, чем актёра обязали выплатить сыну погибшего Александра Захарова.