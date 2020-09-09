Гражданин нахлебник. Во сколько обойдётся содержание Михаила Ефремова за решёткой

Всё время, пока длилось расследование дела о пьяном ДТП, в результате которого погиб курьер Александр Захаров, тогда ещё подозреваемый и обвиняемый Михаил Ефремов провёл под домашним арестом в своей "жуткой квартире", как выразился его адвокат Эльман Пашаев. Поэтому ни государству, ни кому другому это ничего не стоило. А вот когда суд огласил приговор актёру, на его руках тут же защёлкнулись наручники — и артиста повезли в СИЗО № 5 "Водник".

В московском СИЗО Михаила Ефремова продержат до вступления приговора в силу. А учитывая, что защитник Эльман Пашаев заявил об обжаловании решения суда, то пробудет артист в "Воднике" как минимум месяц. Всё это время, если приговор устоит, за его содержание в тюрьме платить будет госказна, то есть мы с вами как налогоплательщики.

Стоимость одного месяца содержания за решёткой, по данным ФСИН, достаточно сильно отличается в зависимости от территориального расположения места заключения и от режима содержания. Но если руководствоваться данными Службы исполнения наказаний по итогам 2019 года в среднем московском следственном изоляторе, то цифры вырисовываются следующие.