Юрист назвал причины возможной отмены приговора Ефремову

Адвокат Борис Кузнецов назвал причины возможной отмены приговора артисту Михаилу Ефремову. Юрист уверен, что новое решение суда может быть мягче.
— Возбуждение уголовного дела в отношении свидетелей — важно. Они тогда могут дать показания на Пашаева (адвоката актёра. — Прим. Лайфа). В этом случае можно вести речь, что нарушено право на защиту Ефремова, а это, возможно, приведёт к отмене приговора, — написал Кузнецов в "Фейсбуке".
Адвокаты потерпевших в деле Ефремова намерены добиваться возбуждения дела на свидетелей защитыДобровинский отметил, что для того есть все основания.
Юрист добавил, что есть ещё одно обстоятельство. Если Пашаев обещал оправдательный приговор, то по жалобе самого Ефремова или его родных судебное решение о тюремном сроке может быть признано нарушением права на защиту. В этом случае будет разбираться Адвокатская палата.
Защита Ефремова обжалует приговорПри этом и гособвинение, и сторона потерпевших остались довольны решением суда.
Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Он также должен будет выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а словам защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Потерпевшие по делу Ефремова не будут обжаловать приговор суда.