Юрист назвал причины возможной отмены приговора Ефремову

Адвокат Борис Кузнецов назвал причины возможной отмены приговора артисту Михаилу Ефремову. Юрист уверен, что новое решение суда может быть мягче.

— Возбуждение уголовного дела в отношении свидетелей — важно. Они тогда могут дать показания на Пашаева (адвоката актёра. — Прим. Лайфа). В этом случае можно вести речь, что нарушено право на защиту Ефремова, а это, возможно, приведёт к отмене приговора, — написал Кузнецов в "Фейсбуке".

Юрист добавил, что есть ещё одно обстоятельство. Если Пашаев обещал оправдательный приговор, то по жалобе самого Ефремова или его родных судебное решение о тюремном сроке может быть признано нарушением права на защиту. В этом случае будет разбираться Адвокатская палата.