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В Иркутской области потушены все лесные пожары

Причиной последних ликвидированных возгораний названы грозы.

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Фото © Официальный портал Иркутской области

В Иркутской области потушили все лесные пожары, последние два — в Киренском районе на общей площади 205 га, об этом сообщается на официальном портале региона.

На утро 10 сентября лесных пожаров в Иркутской области нет, — говорится в сообщении.

В Ростовской области ликвидировали крупный природный пожар

Его площадь превышала 1,5 тысячи гектаров.

Причиной двух возгораний, ликвидированных 9 сентября, названы грозы. В тушении было задействовано 44 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 35 работников лесной охраны и 14 единиц техники. Огнеборцев вывозили вертолётом Ми-8.

Ранее крупный пожар ликвидировали в заповеднике "Утриш" под Анапой.

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