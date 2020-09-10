В Иркутской области потушены все лесные пожары

В Иркутской области потушили все лесные пожары, последние два — в Киренском районе на общей площади 205 га, об этом сообщается на официальном портале региона.
— На утро 10 сентября лесных пожаров в Иркутской области нет, — говорится в сообщении.
В Ростовской области ликвидировали крупный природный пожарЕго площадь превышала 1,5 тысячи гектаров.
Причиной двух возгораний, ликвидированных 9 сентября, названы грозы. В тушении было задействовано 44 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 35 работников лесной охраны и 14 единиц техники. Огнеборцев вывозили вертолётом Ми-8.
Ранее крупный пожар ликвидировали в заповеднике "Утриш" под Анапой.