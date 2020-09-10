В Забайкалье 23-летний Робин Гуд украл 800 тысяч рублей и раздал их нуждающимся

Житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района Забайкалья украл из бутика сейф с деньгами, в котором находилось 800 тысяч рублей. После этого он раздал почти все деньги нуждающимся, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

Полиция задержала 23-летнего мужчину. Он признался в краже.

— Выяснилось, что умысел на совершение хищения у злоумышленника возник тогда, когда он увидел в ночное время горящий в окне торгового центра свет, — говорится в сообщении.

Чтобы проверить, есть ли в бутике охрана, мужчина бросил в окно камень. Затем, поняв, что в помещении пусто, он проник на второй этаж через крышу пристроенного здания, разбил стекло и залез внутрь.

При задержании у забайкальского Робин Гуда оказалось только 57 тысяч рублей. Остальную сумму он раздал просящим милостыню и поместил в ящики для пожертвований.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу. Отмечается, что раньше он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.