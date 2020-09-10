"Обязательно защищать шею". Кинолог объяснил, что делать при встрече с бездомными собаками

Встреча с бездомной собакой не всегда заканчивается нападением животного. Если собака не проявляет интереса, то никакой опасности нет, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Не обращайте внимания и проходите мимо, — приводит слова кинолога РИА "Новости".

Голубев отметил, что когда собака осторожно приближается и повиливает хвостом, то это означает, что она рассчитывает получить еду. Если надежды не оправдаются, животное пройдёт мимо.

Даже лай не всегда означает опасность. Насторожиться следует, если собака идёт на вас рыча, а её уши плотно прижаты к голове, уточнил эксперт. В таком случае никогда нельзя нападать первым.

— Медленно отступайте, не делая резких движений и не издавая громких звуков, помните, что в таких ситуациях нельзя поворачиваться к собаке спиной, — подчеркнул он.

Если животное всё-таки напало, следует отбиваться от него подручными средствами и при этом защищать шею, так как укус в это место может стать смертельным.

Наибольшую опасность представляет стая собак. Для избегания встречи с ними рекомендуется не заходить на пустыри и стройки, но если контакт произошёл, то нельзя вести себя угрожающе, заключил кинолог.