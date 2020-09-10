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"Обязательно защищать шею". Кинолог объяснил, что делать при встрече с бездомными собаками

Также необходимо определить настроение животного.

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Фото © Pixabay

Встреча с бездомной собакой не всегда заканчивается нападением животного. Если собака не проявляет интереса, то никакой опасности нет, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Не обращайте внимания и проходите мимо, — приводит слова кинолога РИА "Новости".

Голубев отметил, что когда собака осторожно приближается и повиливает хвостом, то это означает, что она рассчитывает получить еду. Если надежды не оправдаются, животное пройдёт мимо.

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Девушке удалось спастись, хотя специалисты не советуют пользоваться её методом.

Даже лай не всегда означает опасность. Насторожиться следует, если собака идёт на вас рыча, а её уши плотно прижаты к голове, уточнил эксперт. В таком случае никогда нельзя нападать первым.

Медленно отступайте, не делая резких движений и не издавая громких звуков, помните, что в таких ситуациях нельзя поворачиваться к собаке спиной, — подчеркнул он.

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Если животное всё-таки напало, следует отбиваться от него подручными средствами и при этом защищать шею, так как укус в это место может стать смертельным.

Наибольшую опасность представляет стая собак. Для избегания встречи с ними рекомендуется не заходить на пустыри и стройки, но если контакт произошёл, то нельзя вести себя угрожающе, заключил кинолог.

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