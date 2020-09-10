В Москве вновь ожидается ветреная и дождливая погода

В четверг в Москве ожидается дождливая и ветреная погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В дневное время столбики термометров поднимутся до 16–18 градусов тепла, а вот ночью похолодает до девяти градусов.

По области картина будет схожей: от 14 до 19 градусов днём и снижение до шести градусов ночью.

Ожидается дождь и ветер юго-западного направления с порывами до 12–17 метров в секунду. Из-за этого в регионе объявлен жёлтый уровень опасности до 22:00 четверга в Москве и до 10:00 пятницы в Подмосковье. Ночью вероятность осадков сохранится.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.