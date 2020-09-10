"Целый ужастик". Эвелина Блёданс рассказала, как стала жертвой вымогателей

Актриса Эвелина Блёданс рассказала историю о том, как стала жертвой вымогателей, заблокировавших её страницу в соцсети.

— Была настоящая атака, пугали: "Ещё две минуты — и это уже будет стоить не 100 тысяч, а 150. Всё, прошло 58 секунд — это уже стоит 300 тысяч!" Это же целый ужастик! — сказала артистка в интервью "Комсомольской правде" и добавила, что тогда не просила помощи у людей, а разбиралась сама.

Блёданс добавила, что мошенников вокруг артистов много, просто не все рассказывают о том, что попались на их уловки.

Также актриса призналась, что сейчас состоит в отношениях. Однако она не берёт мужчину с собой, потому что журналисты "заклюют и растерзают по кусочкам".