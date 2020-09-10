Стало известно, что 11-й сезон "Ходячих мертвецов" станет последним. Последним, Карл!

— Последняя эпическая глава "Ходячих мертвецов". Расширенный 11-й сезон начинается в 2021 году, — говорится в подписи к ролику.

Вышел новый трейлер "Ходячих мертвецов". Фанатам намекнули на смерть одного из персонажей — видео Релиз финальной серии 10-го сезона намечен на 4 октября.

Всего поклонники смогут увидеть 24 серии, после чего попрощаются с популярной сагой. Премьера постапокалиптического сериала "Ходячие мертвецы" состоялась в 2010 году. С тех пор он завоевал множество престижных телепремий и подарил зрителям мем про Карла.