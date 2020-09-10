СМИ: Трамп гордится, что Ким Чен Ына обращался к нему "Ваше Превосходительство"

Президент США Дональд Трамп гордится письмами председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, в которых тот обращается к нему "Ваше Превосходительство", об этом рассказал журналист Washington Post Боб Вудворт в своей книге "Ярость", которая выйдет 15 сентября.

Книга базируется на 18 эксклюзивных интервью с американским лидером. Речь в них шла, в том числе, о переписке с главой Северной Кореи.

- Я рад тому, что наладил хорошие отношения с таким могущественными и выдающимся государственным деятелем, как Ваше Превосходительство, - передал Вудворту слова Ким Чен Ына Трамп.

По словам главы Белого дома, он был единственным человеком, кому улыбался лидер КНДР. При этом, отметил Трамп, Ким Чен Ын считает его предшественника Барака Обаму "подонком".