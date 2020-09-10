Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 1000 процентов

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она составила более трёх тысяч процентов.

84

С начала 2020 года рост цен в Венесуэле превысил 1000%. Об этом сообщил комитет по финансам Национальной ассамблеи страны.

Инфляция в августе составила 25,04%, а с начала года — 1079,67%, — сказано в сообщении, опубликованном в "Твиттере".

"15 миллионов за мою голову". Мадуро заявил, что Трамп одобрил его убийство

Несколько месяцев назад он рассказывал, что на него готовилось покушение, которое финансировалось Штатами и Колумбией.

Также отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 3078%.

Напомним, в последние несколько лет Венесуэла переживает мощный социально-экономический кризис, вызванный падением цен на нефть и санкциями со стороны США. Он сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости.

Выбор редакции

Loading...