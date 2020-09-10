Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 1000 процентов

С начала 2020 года рост цен в Венесуэле превысил 1000%. Об этом сообщил комитет по финансам Национальной ассамблеи страны.
— Инфляция в августе составила 25,04%, а с начала года — 1079,67%, — сказано в сообщении, опубликованном в "Твиттере".
"15 миллионов за мою голову". Мадуро заявил, что Трамп одобрил его убийствоНесколько месяцев назад он рассказывал, что на него готовилось покушение, которое финансировалось Штатами и Колумбией.
Также отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 3078%.
Напомним, в последние несколько лет Венесуэла переживает мощный социально-экономический кризис, вызванный падением цен на нефть и санкциями со стороны США. Он сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости.