В России прошли испытания лазера для показа рекламы из космоса — видео

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В России завершились испытания блока лазеров, которые смогут показывать рекламу из космоса со спутников, сообщила компания-разработчик Avant Space.
Объект запустили в стратосферу на высоту порядка 30 километров, чтобы подтвердить уровень мощности света в условиях, близких к космическим. Проект получил название "Созвездие".
Лазером по астероиду. Россия и США разработали оружие против армагеддонаРоссийские учёные из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва совместно с американскими коллегами разработали лазерную установку, которая сможет уничтожать метеориты, летящие к Земле. И это не научная фантастика.
— Будущее искусственное созвездие из спутников станет самой яркой звездой на ночном небе, сопоставимой с яркостью Венеры, — приводит ТАСС заявление пресс-службы компании.
Отмечается, что блок лазеров не создаст помех для астрономов и станет включаться только при полёте над крупными городами, не выходя за их пределы. Отслеживать такие спутники можно будет при помощи мобильного приложения, которое уже находится в разработке.