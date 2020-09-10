Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В России прошли испытания лазера для показа рекламы из космоса — видео

Эксперимент в условиях, близких к космическим, подтвердил все расчёты.

195

Видео © Avant Space

В России завершились испытания блока лазеров, которые смогут показывать рекламу из космоса со спутников, сообщила компания-разработчик Avant Space.

Объект запустили в стратосферу на высоту порядка 30 километров, чтобы подтвердить уровень мощности света в условиях, близких к космическим. Проект получил название "Созвездие".

Лазером по астероиду. Россия и США разработали оружие против армагеддона

Российские учёные из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва совместно с американскими коллегами разработали лазерную установку, которая сможет уничтожать метеориты, летящие к Земле. И это не научная фантастика.

Будущее искусственное созвездие из спутников станет самой яркой звездой на ночном небе, сопоставимой с яркостью Венеры, приводит ТАСС заявление пресс-службы компании.

Отмечается, что блок лазеров не создаст помех для астрономов и станет включаться только при полёте над крупными городами, не выходя за их пределы. Отслеживать такие спутники можно будет при помощи мобильного приложения, которое уже находится в разработке.

Выбор редакции

Loading...