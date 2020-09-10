В России прошли испытания лазера для показа рекламы из космоса — видео

Объект запустили в стратосферу на высоту порядка 30 километров, чтобы подтвердить уровень мощности света в условиях, близких к космическим. Проект получил название "Созвездие".

Российские учёные из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва совместно с американскими коллегами разработали лазерную установку, которая сможет уничтожать метеориты, летящие к Земле. И это не научная фантастика.

Лазером по астероиду. Россия и США разработали оружие против армагеддона Российские учёные из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва совместно с американскими коллегами разработали лазерную установку, которая сможет уничтожать метеориты, летящие к Земле. И это не научная фантастика.

Отмечается, что блок лазеров не создаст помех для астрономов и станет включаться только при полёте над крупными городами, не выходя за их пределы. Отслеживать такие спутники можно будет при помощи мобильного приложения, которое уже находится в разработке.