Предвыборная кампания Трампа собрала рекордные $210 млн пожертвований. Но это всё равно меньше, чем у Байдена

Президент США Дональд Трамп и Республиканский национальный комитет собрали рекордные 210 миллионов долларов пожертвований в августе, что на 154 миллиона долларов меньше, чем у его оппонента Джо Байдена за тот же период, сообщает издание Politico.
Байден и Национальный комитет Демократической партии ранее объявили о сборе 365 миллионов долларов. Соратник Трампа Дэн Эберхарт заявил, что для них стало полной неожиданностью то, что демократы превзошли их по количеству собранных средств. Тем не менее, по его мнению, у президента ещё есть время, чтобы изменить положение вещей.
Байден серьёзно увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей49% участников опроса заявили, что готовы поддержать представителя демократов из-за того, что они против действующего американского лидера.
По данным СМИ, значительную часть суммы (48 миллионов долларов за два дня) демократам удалось собрать после объявления Камалы Харрис кандидатом в вице-президенты.
Байден опережает Трампа не только по сумме собранных средств. Результаты общественных опросов свидетельствуют, что демократ находится впереди республиканца на семь-восемь баллов после того, как они были официально выдвинуты своими партиями на пост президента.
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