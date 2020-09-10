Предвыборная кампания Трампа собрала рекордные $210 млн пожертвований. Но это всё равно меньше, чем у Байдена

Президент США Дональд Трамп и Республиканский национальный комитет собрали рекордные 210 миллионов долларов пожертвований в августе, что на 154 миллиона долларов меньше, чем у его оппонента Джо Байдена за тот же период, сообщает издание Politico.

Байден и Национальный комитет Демократической партии ранее объявили о сборе 365 миллионов долларов. Соратник Трампа Дэн Эберхарт заявил, что для них стало полной неожиданностью то, что демократы превзошли их по количеству собранных средств. Тем не менее, по его мнению, у президента ещё есть время, чтобы изменить положение вещей.

По данным СМИ, значительную часть суммы (48 миллионов долларов за два дня) демократам удалось собрать после объявления Камалы Харрис кандидатом в вице-президенты.

Байден опережает Трампа не только по сумме собранных средств. Результаты общественных опросов свидетельствуют, что демократ находится впереди республиканца на семь-восемь баллов после того, как они были официально выдвинуты своими партиями на пост президента.