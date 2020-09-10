"Это моя вина, что она мертва". Датский изобретатель впервые признался в убийстве журналистки

Датский изобретатель Петер Мадсен впервые признался в убийстве журналистки Ким Валль, об этом сообщает издание SVT Nyheter.
Мужчина сделал признание в первом эпизоде документального сериала "Секретные записи с Петером Мадсеном", в основу которого легло 20-часовое интервью журналиста Кристина Линнеманна с приговорённым к пожизненному заключению.
Маньяк-миллионер. Как "датский Илон Маск" превратился в садиста и убийцуДело "датского Илона Маска" закрыто: за убийство шведской журналистки Ким Валль суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному сроку тюремного заключения. Лайф вспоминает подробности истории, которая, вне всякого сомнения, станет основой для скандинавского детективного телесериала о тёмных сторонах современного общества.
— Это моя вина, что она мертва, — сказал Мадсен.
Тем не менее часть вины за гибель он возложил на Валль. Изобретатель заявил, что у девушки "была возможность увидеть некоторые ключевые проблемы в моей ситуации и прикоснуться к ним".
— Трагедия в том, что затем она наступила на мину, которая взорвалась, — образно заключил убийца.
Напомним, шведская журналистка Ким Валль находилась на прогулке на подводной лодке "Наутилус" с Мадсеном 10 августа 2017 года, а через 11 дней её обезглавленное тело обнаружили в территориальных водах Дании. Позднее части тела, голова и одежда погибшей были найдены в пластиковых пакетах. При этом Мадсен утверждал, что она погибла в результате несчастного случая.