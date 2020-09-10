"Это моя вина, что она мертва". Датский изобретатель впервые признался в убийстве журналистки

Датский изобретатель Петер Мадсен впервые признался в убийстве журналистки Ким Валль, об этом сообщает издание SVT Nyheter.

Мужчина сделал признание в первом эпизоде ​​документального сериала "Секретные записи с Петером Мадсеном", в основу которого легло 20-часовое интервью журналиста Кристина Линнеманна с приговорённым к пожизненному заключению.

— Это моя вина, что она мертва, — сказал Мадсен.

Тем не менее часть вины за гибель он возложил на Валль. Изобретатель заявил, что у девушки "была возможность увидеть некоторые ключевые проблемы в моей ситуации и прикоснуться к ним".

— Трагедия в том, что затем она наступила на мину, которая взорвалась, — образно заключил убийца.