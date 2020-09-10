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Стало известно, как сделать полезной вредную еду

Уменьшить калорийность или жирность можно в домашних условиях.

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Илья Алтыбармакян. Фото © МХЛ

Кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, как сделать вредную еду более полезной. Она отметила, что необязательно отказываться от любимого фастфуда, достаточно грамотно подойти к его приготовлению.

По словам эксперта, полностью изменить, например, калорийные десерты или выпечку не получится, так как пшеничную муку невозможно заменить на цельнозерновую, иначе блюдо не пропечётся и не поднимется, но смешать и получить более здоровый вариант — вполне возможно.

Белый хлеб можно заменить на цельнозерновые булочки, внутрь добавить не майонез, а, например, йогуртовый соус, чтобы всё равно было сочно. Котлету сделать самому или сделать бургер с куриной грудкой, рассказала Дианова в интервью радио Sputnik.

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Блогер добавила, что в жирном торте "Наполеон" масляный крем можно поменять на более лёгкий сметанный или на творог с желатином, а сахар в шарлотке — на финиковую или банановую пасту. При этом вкус не становится хуже, а польза увеличивается.

Что касается любителей шаурмы, то они могут приготовить блюдо дома, положив в него больше овощей и заменив лаваш на бездрожжевой.

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