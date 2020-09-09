Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек

Число жертв коронавирусной инфекции в мире перевалило за отметку в 900 тысяч человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

По данным на 10 сентября, от болезни, вызываемой вирусом, и её последствий умерло 900 079 жителей разных стран. На первом месте по числу летальных исходов идут США (190 649), на втором — Бразилия (127 464), замыкает тройку Индия (73 890).

Общее число случаев CoViD-19 в мире достигло 27 695 130, вылечилось 18 606 083 человека.